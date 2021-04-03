TDP'nin programında maskesiz, mesafesiz halay
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TDP'nin programında maskesiz, mesafesiz halay

Demirören Haber Ajansı / Aslı DURAN - Haberler | Güncel
TDP'nin programında maskesiz, mesafesiz halay

TÜRKİYE Değişim Partisi'nin (TDP), kapalı spor salonunda düzenlenen 'Değişim Kadınları ve Değişim Gençleri Antalya'da Buluşuyor' programında koronavirüs tedbirlerine uyulmadı.

TÜRKİYE Değişim Partisi'nin (TDP), kapalı spor salonunda düzenlenen 'Değişim Kadınları ve Değişim Gençleri Antalya'da Buluşuyor' programında koronavirüs tedbirlerine uyulmadı. Birçok kişinin maske takmadığı ya da çenesinin altına indirdiği programda, türküler eşliğinde halay çekildi.

TDP'nin 'Değişim Kadınları ve Değişim Gençleri Antalya'da Buluşuyor' programı, Muratpaşa ilçesindeki bir otelde yapıldı. Programa TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kadın Kolları Genel Başkanı Canan Ceylan, Gençlik Kolları Başkanı Onurcan Yazıcı, Antalya İl Başkanı Arman Karadağ, Kadın Kolları İl Başkanı Saliha Seyirci, TDP MYK üyeleri ile Türkiye genelindeki kadın ve gençlik kolları başkanları katıldı. Kapalı spor salonunda yapılan program öncesi kadınlar, türküler eşliğinde halay çekti. Programda, sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü.

'GENÇLERİN GÜCÜNE FİKİRLERİNE İHTİYACIMIZ VAR'Ülkenin geleceği için gençlerin gücüne, fikirlerine ve heyecanına ihtiyaç duyduklarını belirten TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, beyin göçü nedeniyle endişe duyduklarına dikkat çekti. Eğitimdeki fırsat eşitliğine, mezunların iş bulmasına söz verdiklerini aktaran Sarıgül, "Parası olmadığı için okula gidemeyen, bir tek gencimiz dahi kalmayacak, çağımızın gerektirdiği değişimleri, Avrupa'daki gençlerle birlikte aynı hızda siz de yaşayacaksınız. İnternet ücretini düşünmeyeceksiniz, işsiz kalırım diye endişelenmeyeceksiniz. Ülkemizin geleceği için gençlerimizin gücüne, fikirlerine ve heyecanına ihtiyacımız var. Gençlerimizin demokratik süreçlerde, etkin olmasına ihtiyacımız var" dedi.'GENÇLERİN KALBİ ANTALYA'DA'Türk gencinin kalbinin şu an Antalya'da attığını belirten Mustafa Sarıgül, "Gençliğimiz, duyarlı ve çalışkan, mert ve atılgandır, bu gençlerimizin yolu açıktır, değişim gençleri, bizim geleceğimizdir. Gençlerimiz, bu ülkenin meydanlarında, sokaklarında, caddelerinde, tarlada, bahçede, ifadelerini özgürce anlatacaklar. Siyasi görüşünüz ne olursa olsun, bütün gençleri ülkemizin gururu ve geleceği olarak görüyorum" diye konuştu.'ÇARE HARİTAMIZ BELLİ'

Çözüm önerileri olduğunu kaydeden Mustafa Sarıgül, "Değişim kadınlarıyla Değişim gençleriyle adalet için, alın teri için, özgürlük için, yola çıktık. Çare haritamız belli; sorunu değil, çözümleri konuşacağız. Salonda ülkemizin, tüm sorunlarını çözecek bilgiye, beceriye sahip kadrolarla birlikte olduğumu biliyorum. Birlikte yürüyecek çok yolumuz var" dedi.


TDP'nin programında maskesiz, mesafesiz halay
TDP'nin programında maskesiz, mesafesiz halay
TDP'nin programında maskesiz, mesafesiz halay
TDP'nin programında maskesiz, mesafesiz halay
TDP'nin programında maskesiz, mesafesiz halay
TDP'nin programında maskesiz, mesafesiz halay
TDP'nin programında maskesiz, mesafesiz halay
TDP'nin programında maskesiz, mesafesiz halay
TDP'nin programında maskesiz, mesafesiz halay
TDP'nin programında maskesiz, mesafesiz halay

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslı DURAN

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