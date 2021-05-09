TDP lideri Sarıgül: İlk turda ittifak fikrini asla doğru bulmayız
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TDP lideri Sarıgül: İlk turda ittifak fikrini asla doğru bulmayız

TDP lideri Sarıgül: İlk turda ittifak fikrini asla doğru bulmayız
Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN - Haberler | Politika

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda ittifak fikrini doğru bulmadıklarını belirtip, "İlk turda her siyasi partinin kendi adayını çıkarmasını istiyoruz.

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda ittifak fikrini doğru bulmadıklarını belirtip, "İlk turda her siyasi partinin kendi adayını çıkarmasını istiyoruz. İkinci turda zaten ittifaklar kendiliğinden oluşur" dedi.

TDP lideri Mustafa Sarıgül, ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Manisa'da partisinin il başkanı Hüseyin Sürel ve il yönetimiyle bir araya geldi. Sarıgül, kısa çalışma ödeneğine ilişkin değerlendirmesinde, iki ay uzatmayı yeterli bulmadıklarını belirterek, "Esnaflarımız sıkıntı içerisinde, devletimizin ışığının sönmemesi lazım. Esnaf dediğimiz zaman 15 milyon yurttaşımızı ilgilendiren bir konu. Özellikle sağlık çalışanlarımıza ödenmesi gereken ödemelerin de bir an önce yapılmasını arzu ediyoruz. Onlar bin bir fedakarlıkla yurttaşlarımızı iyileştirmek için ellerinden gelen bütün çabayı ve gayreti gösteriyorlar" ifadesini kullandı. Yaz döneminde yapacakları kurultay sonrası resmi olarak seçimlere katılma hakkı kazanacaklarını vurgulayan Sarıgül, şunları söyledi: "Partimizin kurucular kurulu, teşkilat başkanımızla yaptığımız toplantıda ilk turda tüm milletimizle buluşmayı arzu ediyoruz. Belki de öylesine bir aday çıkaracağız ki örfüne, töresine bağlı, bayrağından ayrılmayan, toprağından ayrılmayan, inançlarına bağlı, laikliği savunan ve Atatürk milliyetçiliğini her zaman en önde tutan, ilkelerimizle ve prensiplerimizle bizim çıkaracağımız aday ilk turda ipi göğüsleyecek aday olacak. İlk turda ittifak fikrini asla doğru bulmayız. Biz ilk turda her siyasi partinin kendi adayını çıkarmasını istiyoruz. İkinci turda zaten ittifaklar kendiliğinden oluşur.  1'inci turda ittifak isteyen muhalefet partileri genel başkanları kendi koltuklarını koruyorlar. Onun için kendi oylarının ortaya çıkmasını asla istemiyorlar. Türkiye Değişim Partisi'nde hiçbir arkadaşım koltuğu korumaz."


TDP lideri Sarıgül: İlk turda ittifak fikrini asla doğru bulmayız
TDP lideri Sarıgül: İlk turda ittifak fikrini asla doğru bulmayız
TDP lideri Sarıgül: İlk turda ittifak fikrini asla doğru bulmayız

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN

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