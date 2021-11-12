TDP lideri Mustafa Sarıgül: ABD ülkemizin topraklarından elini çeksin

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Adıyaman'da basın açıklaması yaptı, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Adıyaman'ın çok önemli kaynaklara sahip olduğunu ancak bu kaynakların doğru değerlendirilemediğine dikkat çeken Sarıgül, ''Adıyaman, Ak Parti'ye yüzde 80'lere varan oranda oy vermiş ama belli ki ampul Adıyaman'a ışık vermemiş. Adıyaman'ın verimli toprakları var, ama bu topraklar suya kavuşamıyor. Adıyaman Güneydoğu Anadolu projesi içinde, ama yatırımlardan nasibini alamıyor. Devlet iş sahası açmıyor, özel sektör yatırım yapmıyor. Böyle olunca ne oluyor, Adıyaman'da işsizlik oluyor, geçim sıkıntısı oluyor, esnaf siftah yapamıyor. Bir ülkenin kalkınması için üretim olması lazım'' ifadelerini kullandı.

KALKINMA İÇİN ÜRETİMİ İŞARET ETTİ

Kalkınma için gerekli olan üretimin sanayi ve tarıma dayandığını sözlerine ekleyen Mustafa Sarıgül, ''AK Parti, üretimi değil rantı destekledi. Tarımda 120 milyar dolarlık ithalat yaptı. Paraları benim Adıyamanlı kardeşime değil, Amerikalı, Kanadalı çiftçilere verdi. Adıyamanlı çiftçiye destek vermediği gibi köstek oldu. Tütün ekmeyeceksin dedi. Neden? Amerika istemiyor da ondan. Bu hep böyle oluyor, Amerika sen pamuk ekme, Sen tütün ekme, Sen pancar ekme diyor. Ülkeyi yönetenler peki diyor. iktidarı, muhalefeti Amerika karşısında el pençe divan duruyor. Amerika'ya haddini bil diyen tek parti, TDP'dir. TDP iktidarında ABD'nin işi çok zor olacak. Çünkü biz tam bağımsız Türkiye diyen partiyiz.'' dedi.

''AMERİKA, BİZİM NE EKİP BİÇECEĞİMİZE KARIŞAMAZ''

Amerika, bizim demokrasimize karışmaz. Bize akıl veremez, İstikamet gösteremez. Bizim Amerika'nın himayesine ve aklına ihtiyacımız yok. TDP iktidarında, Adıyamanlı tütünü ekecek ve satacak. TDP iktidarında Adıyaman'ın ovaları suya kavuşacak. TDP iktidarında Adıyaman'da turizm canlanacak, ticaret gelişecek. TDP'nin kurulduğu günden bu yana ülkemizin her köşesine gittim. Her yerde işsizlik, yoksulluk, geçim sıkıntısı var. Bir ülkede bu kadar fakir, bu kadar işsiz varsa ülkenin iyi idare edildiğini kimse söyleyemez. Çok açık bir şekilde görülüyor ki; Ak Parti'nin bu ülkeye verebileceği bir şey kalmadı. Ampulün değişme zamanı geldi. Ülkemize yeni bir heves, yeni bir heyecan lazım. Vicdanlı, merhametli ve ehliyetli kadrolar lazım. TDP'de bunların hepsi var.

''84 MİLYONUN HAKKINI 84 KİŞİYE YEDİRMEYİZ''

''Ülkemizin sorunlarını ve çözüm yollarını biliyoruz. Ülkemizin, bir saat dahi beklemeye tahammülü olmayan üç sorunu bulunmaktadır. Birincisi işsizlik, ikincisi geçim sıkıntısı ve yoksulluk, üçüncüsü tarım ve hayvancılıktır.'' diyen Sarıgül, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

''TDP olarak bu sorunları biz çözeriz. Nasıl çözeriz? Ekonominin can damarı güven ortamıdır. Hukukta ve demokraside evrensel kurallara uyarak güven ortamını sağlarız. Ekonomi yönetimini ehil ellere teslim ederiz. Ekonomiyi yönetenlere müdahale etmeyiz, ranta değil, üretime dayalı bir ekonomik düzen kurarız. Çiftçimizi, sanayicimizi, turizmcimizi destekleriz. Teknolojiye, tekstile önem veririz. Gösterişe ve israfa son veririz. Şirketlere hazine garantisi vermez, çiftçiye alım garantisi veririz. Devletin bütçesini Ahmet'e Mehmet'e, değil çiftçiye, esnafa, emekliye, emekçiye harcarız. 84 milyonun hakkını 84 kişiye yedirmeyiz. Bunları yaptığımız zaman emin olun ki; Türkiye'miz bir Türkiye daha olur, işçinin, memurun, emeklinin maaşı iki kat artar. Türkiye varlığa, berekete, adalete ve huzura kavuşur.''

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