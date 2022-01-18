TDP heyeti Tercan'da esnafla bir araya geldi

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkan Yardımcısı Haluk Şaban Gürbüz, beraberindeki parti yöneticileriyle Tercan'da esnaf ziyaretinde bulundu.

İlçe merkezinde esnafı ziyaret eden TDP heyeti, sorun ve talepleri dinlediler.

TDP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Şaban Gürbüz, yaptığı kısa konuşmalarda, temiz bir geçmişe sahip donanımlı bir ekiple, daha iyi bir gelecek için yolda olduklarını vurguladı.

Ülkenin ihtiyaç duyduğu yapısal ve köklü değişimin ancak güçlü bir kadro ile gerçekleşebileceğini söyleyen Gürbüz, TDP çatısı altında birleşen kadronun bunu başarabileceğini belirtti.

Ülkenin tüm bölgelerini gezdiklerini, gittikleri her yerde samimi bir şekilde karşılanarak destek bulduklarını ifade eden Gürbüz, "Kamuoyu yoklamalarında da, gezdiğimiz yerlerde de TDP'ye olan desteği net olarak görmekteyiz. TDP'ye olan destek her geçen gün artmaktadır. Halkımızla birlikte omuz omuza bu ülkenin geleceğini şekillendireceğiz ve bu yeni gelecekte söz de, yetki de, öncelik de halkımızda olacak" diye konuştu.

Ziyarette Gürbüz'e, Parti Meclis Üyesi ve Kastamonu İl Başkanı Ender Karahasanoğlu, Erzincan İl Başkanı Remzi öz, Tercan İlçe Başkanı Necdet Karahan, Şişli İlçe Başkanı Abdülkadir Sezgin, Eyüpsultan İlçe Başkanı Bayram Doğan eşlik etti. - ERZİNCAN