TDP Genel Başkanı Sarıgül, Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere yönelik tutumunu kınadı Açıklaması

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere yönelik tutumunu kınadı.

Sarıgül, Edirne'de partisinin il başkanlığını ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, mart ayından sonra gerçekleştirilecek seçimlere katılma hakkı kazandıklarını, seçmenin, oy pusulasını eline aldığında Türkiye için atan bir kalp, millet için çarpan bir yürek göreceğini söyledi.

Türkiye'nin bütün sorunlarını ve çözüm yollarını bildiklerini belirten Sarıgül, "Ehliyet, liyakat sahibi kadrolarımız var. Siyasette bir ilki gerçekleştirdik. Gölge bakanımızı açıkladık. Türkiye Değişim Partisi, artık iktidara aday bir partidir. İnşallah iktidara geleceğiz ve yıllardır çözülemeyen sorunları biz çözeceğiz." dedi.

"Bu insanlık dışı tutumu kınıyoruz"

Sarıgül, il başkanlığının ardından partililerle birlikte Lozan Antlaşması ile Türkiye'ye verilen Karaağaç Mahallesi'ndeki Lozan Anıtı'na çelenk bıraktı.

Yunanistan'ın insanlık dışı tutumunu kınamak üzere çelenk bıraktıklarını dile getiren Sarıgül, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletleri, Yunanistan'ın insanlık dışı uygulamalarına son vermeye çağırdığını ifade etti.

Yunanistan'ın binlerce düzensiz göçmeni açlığa ve ölüme terk ettiğini belirten Sarıgül, "Bu insanlık dışı tutumu kınıyoruz. Birleşmiş Milletleri ve Avrupa Birliği'ni Yunanistan'a müdahale etmeye, Yunanistan'a çağrıda bulunmaya davet ediyoruz. Türkiye'mizde 4 milyonun üzerinde mülteci vatandaş var. Bu vatandaşlar kendi ülkelerinden istekleriyle gelmediler. Önemli bir sıkıntı ve sorun olduğu için geldiler. Türkiye'nin uyguladığı insanlığı, misafirperverliği Avrupa'nın da Yunanistan'ın da göstermesini arzu ediyoruz." diye konuştu.

Sarıgül, ABD ve NATO'nun Yunanistan'da orantısız bir şekilde silahlanmasının da kabul edilemeyeceğini söyledi.

Atatürk Anıtı'na yapılan saldırı

Sarıgül, Samsun'daki Atatürk Anıtı ile Uzunköprü'deki Adalet Anıtı'na yönelik saldırıları da kınadı.

Bu tür provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Sarıgül, şunları kaydetti:

"Bir dönem 'sağcısınız, solcusunuz' diye ayrım yaptılar, şimdi de Atatürk'ümüzün anıtlarına saldırarak yurttaşlarımızı bölmek ve parçalamak istiyorlar. Atatürk'ümüzün anıtlarına sevgisizce bakanları bir kez daha uyarıyorum, herkes bilsin ki Mustafa Kemal'in askerleri olarak biz her zaman görevdeyiz ve görevde olmaya devam edeceğiz. Atatürk anıtına yapılan saldırılar, bütün milletimize yapılan saldırılardır. Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı, biz bugün burada bu toplantıları dahi yapamazdık. Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri her zaman görev başında olmaya devam edecektir."

Sarıgül, Eski Cami'de cuma namazını kıldıktan sonra Alipaşa Çarşısı ile Saraçlar ve Çilingirler caddelerini gezdi, esnafı ziyaret etti.