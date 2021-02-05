TDP Genel Başkanı Sarıgül, Ümraniye'de partililerle buluştu Açıklaması

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye'de gündemi belirleyen bir parti olacaklarını söyledi.

Ümraniye'de TDP binasının açılış programına katılan Sarıgül, Alemdağ Caddesi'nde esnaf ve bazı vatandaşlarla sohbet etti.

Bir düğün salonunda partililerle buluşan Sarıgül, TDP'nin ülkedeki en demokratik parti olduğunu savundu.

Partisinin emin adımlarla mücadele edeceğini ifade eden Sarıgül, "Bugün burada bulunanlar çıkarlar doğrultusunda değil, vatan, millet sevdaları sayesinde bir araya gelerek, büyük ve güçlü bir oluşumun parçası oldular. Bizler er ya da geç iktidar olacağız. Türkiye'de gündemi belirleyen bir parti olacağız." dedi.

Mustafa Sarıgül, 25 il ve 46 ilçede teşkilat yapısını tamamladıklarını belirterek, "En kısa sürede tüm Türkiye'de değişim hareketi rüzgarı hızlı bir şekilde esecek. Türkiye Değişim Partisi'ne gönül veren herkes dünü bırakıp yarını, geleceği konuşacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Nur Akçelik