TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Türkiye milletvekilliği çağrımızı bir kez daha yineliyoruz"
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TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Türkiye milletvekilliği çağrımızı bir kez daha yineliyoruz"

TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'Türkiye milletvekilliği çağrımızı bir kez daha yineliyoruz'
Anadolu Ajansı / İsa Toprak - Haberler | Politika

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Türkiye milletvekilliğinin", bütün düşüncelerin parlamentoda temsil edilmesi açısından önemli olduğunu belirterek, "TDP olarak Türkiye milletvekilliği çağrımızı bir kez daha yineliyoruz.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Türkiye milletvekilliğinin", bütün düşüncelerin parlamentoda temsil edilmesi açısından önemli olduğunu belirterek, "TDP olarak Türkiye milletvekilliği çağrımızı bir kez daha yineliyoruz." dedi.

Sarıgül, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aşı konusunda iktidarın şeffaf davranması gerektiğini vurgulayan Sarıgül, aşılama konusunda zorlukların olması halinde, Türkiye'nin bir dayanışma kampanyasıyla 150 milyon aşıyı alacak güce sahip olduğunu ifade etti.

"Türkiye milletvekilliği" konusundaki görüşlerini de paylaşan Sarıgül, "Türkiye milletvekilliği son derece önemlidir. Ülkemizdeki bütün siyasi partilerin bir araya gelerek, Türkiye milletvekilliği konusunda bütün düşüncelerin parlamentoda temsil edilmesi, teşkilatlara daha fazla yer açılması, demokraside hiçbir oyun, hiçbir görüşün parlamento dışında kalmaması açısından TDP olarak Türkiye milletvekilliği çağrımızı bir kez daha yineliyoruz." diye konuştu.

TDP olarak, "iktidar hata yapsın da bunun üzerine dünya kuralım" mantığında olmadıklarını dile getiren Sarıgül, kamu kurum ve kuruluşlarındaki kiracılardan, salgın süresince kira alınmamasını, kısa çalışma ödeneğinin salgın döneminde devam ettirilmesini ve sağlık çalışanlarının ekonomik beklentisinin karşılanmasını istedi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'Türkiye milletvekilliği çağrımızı bir kez daha yineliyoruz'
TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'Türkiye milletvekilliği çağrımızı bir kez daha yineliyoruz'
TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'Türkiye milletvekilliği çağrımızı bir kez daha yineliyoruz'
TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'Türkiye milletvekilliği çağrımızı bir kez daha yineliyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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