TDP Genel Başkanı Sarıgül, Trabzon'da konuştu Açıklaması

TRABZON (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Daha 3-4 gün önce siyasette sakinleşme çağrısını yapan, normalleşme isteyen bir Genel Başkan olarak, 'Türkiye'yi barışa barışa büyüteceğiz. Türkiye'yi barışa barışa değiştireceğiz' diyen bir parti olarak, helalleşmeye 'Hayır' dememiz mümkün değil." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Trabzon'a gelen Sarıgül, Büyük Sanayi Sitesi esnafını, ardından da Trabzon Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ömer Hakan Usta'yı makamında ziyaret etti.

Sarıgül, daha sonra Trabzon Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" açıklamasına ilişkin şunları söyledi:

"Daha 3-4 gün önce siyasette sakinleşme çağrısını yapan, normalleşme isteyen bir Genel Başkan olarak, 'Türkiye'yi barışa barışa büyüteceğiz. Türkiye'yi barışa barışa değiştireceğiz' diyen bir parti olarak, helalleşmeye 'Hayır' dememiz mümkün değil. Kutuplaşmada ayrılık, helalleşmede huzur vardır. Bütün partilerin, siyasi görüşlerin bagajları dolu, günah defterleri kabarık, kimsenin kimseye 'Helalleşmeyelim' demeye, 'Helalleşelim fakat' deme hakkı ve lüksü yok. Helalleşmede 'ama ve fakatları' ortadan kaldıralım. Hakkını helal etmek, affetmek kişiler arasında olur, ama hukukta helalleşme olmaz."

İşsizliği, pahalılığı, yoksulluğu konuşan tek partinin TDP olduğunu savunan Sarıgül, "Particilik yapılmayacak bir mesele varsa o da halkın geçim sıkıntısıdır. Bu millet ne yiyecek, ne içecek, nasıl ısınacak, bunları düşünmek lazım. Bunun siyaseti olmaz. Gelin bunlara bir çare bulalım." ifadesini kullandı.

TDP olarak siyasetin dilini ve yapılış şeklini değiştirmek için yola çıktıklarını kaydeden Sarıgül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim partimizin dili sevgi dilidir. Bizim kavgayla işimiz olmaz. Biz, siyasi laf ebeliğinden değil, hizmet yarışından yanayız. Siyaseti, millete hizmet yolu olarak görüyoruz. Halkımız ne istiyorsa biz onu istiyoruz. Halkın gündemi neyse biz onu konuşuyoruz. Çünkü biz sağ ya da sol bir parti değiliz. Ekmeğinin peşinden gidenlerin partisiyiz. Bizim çizgimiz vatan sevgisidir, insan sevgisidir. Bizim çizgimiz vicdandır, merhamettir, berekettir, adalettir, sevgidir, saygıdır, hürmettir, samimiyettir."