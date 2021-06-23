TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Suç işleyen partiliye ceza verelim, bir partiyi yok etmeyelim"

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti kapatılması konusuna ilişkin, "Suç işleyen partiliye ceza verelim, suçu ağırsa onlara siyaset yasağı da getirelim ama milyonların oy verdiği bir partiyi yok etmeyelim." ifadesini kullandı.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti kapatılması konusuna ilişkin, "Suç işleyen partiliye ceza verelim, suçu ağırsa onlara siyaset yasağı da getirelim ama milyonların oy verdiği bir partiyi yok etmeyelim." ifadesini kullandı.

Sarıgül, yazılı açıklamasında, Kanal İstanbul'un millete, kamuya, doğaya ve çevreye hiçbir yararı olmadığını savundu.

Kanal İstanbul'un, milletin iradesine ve geleceğine karşı durmak olduğunu iddia eden Sarıgül, "Tarihte İstanbul, Osmanlı'nın kalesi, bugün de Cumhuriyetimizin yanan meşalesidir, bu kaleyi koruyalım, meşaleyi söndürmeyelim." ifadesini kullandı.

Parti kapatmanın, demokrasi ve özgürlükler meselesi olduğunu belirten Sarıgül, "Kapatılan her parti, tekrar açılmış, bu defa daha çok oy almış. Kapatılan her parti, yeniden kurulmuş hem de iktidar olmuş. O halde bu sonuçsuz kavga niye yapılıyor? Suç işleyen partiliye ceza verelim, suçu ağırsa onlara siyaset yasağı da getirelim, ama milyonların oy verdiği bir partiyi yok etmeyelim, seçmenle savaşmayalım. Ceza ve sorumluluk şahsidir ve bireyseldir." değerlendirmesini yaptı.

Sarıgül, korona tedbirleri kapsamında müzik sesinin saat 24.00'e çekilmesini de eleştirerek, yasağı "çağdışı" olarak gördüğünü belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu