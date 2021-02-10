TDP Genel Başkanı Sarıgül, Siirt'te konuştu Açıklaması

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Genel başkan, partisini 2 genel seçim iktidara taşıyamıyorsa görevini bırakacak kesinlikle çünkü genel başkan koltukları zaman tüketmeye değil hizmet üretme yeridir." dedi.

Sarıgül, Siirt'te TDP il binasının açılışı amacıyla düzenlenen programda, partililerce davul zurna eşliğinde Türkçe, Kürtçe ve Arapça "Hoş geldiniz" yazılı pankartla karşılandı.

Daha sonra bir düğün salonunda partililerle buluşan Sarıgül, TDP'nin Atatürk ilkelerine bağlı, Cumhuriyet'in değerlerini koruyan, alın teri ve emeğin yanında olan bir parti olduğunu anlattı. "TDP uyumdur, huzurdur, ahenktir. Çünkü gücümüzü tarihimizden, geçmişimizden, atalarımızdan, dedelerimizden, edatlarımızdan, barış ve esenlikten alıyoruz." diyen Sarıgül, ülkenin her noktasında kültürlerin birbirine saygı duyması gerektiğini dile getirdi.

Gerçek bir demokraside çözülemeyecek hiçbir sorunun olmadığını aktaran Sarıgül, "O gerçek demokrasi için neyi bekliyoruz, biliyor musunuz? Bugün Ankara'da 20 yıldır iktidar ve muhalefet konuşuyor. Onlar yeteri kadar konuştu. Ondan sonra değişim konuşur, siz konuşacaksınız. Sorunlarımız, problemlerimiz olabilir. Bu sorunları ve problemleri kardeşlik hukuku içerisinde çözeceğiz." diye konuştu.

"Şunu içtenlikle bilmenizi istiyorum. Genel başkan, partisini 2 genel seçim iktidara taşıyamıyorsa görevini bırakacak kesinlikle çünkü genel başkan koltukları zaman tüketmeye değil hizmet üretme yeridir." ifadelerini kullanan Sarıgül, şunları kaydetti:

"Genel başkanı delegeler seçmeyecek. Genel başkanı, partiye kayıtlı bütün üyeler seçecek. Bir pazar günü bütün ilçelerde sandık kurulacak. Tek tek geleceğim, köylerinizi, beldelerinizi, mezralarınızı, ilçelerinizi, illerinizi dolaşacağım. Takdir eder de oy verirseniz haziranda genel başkanlığa adaylığımı koyacağım. Takdir sizin olacak."

Sarıgül'e programın sonunda isminin yer aldığı Siirt tiftiği hediye edildi.

Programa, TDP'nin bazı genel başkan yardımcıları, TDP Siirt İl Başkanı Faruk Evliyaoğlu ve partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık