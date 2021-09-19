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TDP Genel Başkanı Sarıgül, partililerle bir araya geldi

AA / Emre Ayvaz - Haberler | Politika

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Bugün Türkiye tarihinde ilk defa bir siyasi partiye kayıtlı üyeler, genel başkan adayı için oy kullanıyorlar.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Bugün Türkiye tarihinde ilk defa bir siyasi partiye kayıtlı üyeler, genel başkan adayı için oy kullanıyorlar. Bundan sonra bu örnek olacak." dedi.

Partisinin İl Başkanlığını ziyaret eden Sarıgül, Sakarya'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Bugünün Türkiye demokrasi tarihi için son derece önemli olduğunu vurgulayan Sarıgül, "Bunun nedeni şu; bugüne kadar siyasiler konuşur ama hiçbiri uygulamada bir şey yapmazdı. O nedenle bugün Türkiye Değişim Partisi bir uygulamaya imza atıyor. Bugün Türkiye tarihinde ilk defa bir siyasi partiye kayıtlı üyeler, genel başkan adayı için oy kullanıyorlar. Bundan sonra bu örnek olacak. Bütün diğer partinin üyeleri kendi genel merkezlerine diyecekler ki 'Artık delegelik sistemini kaldırıyoruz. Delege ağalığına son veriyoruz ve neden Türkiye Değişim Partisinde genel başkanı üyeler seçiyor da bizim partide delegeler seçiyor.' O nedenle delegelik sistemine bugün Türkiye'de son veriyoruz." diye konuştu.

Değişim programını 26 Eylül'de gerçekleştirilecek 1. Olağan Kurultayı'nda açıklayacaklarını ifade eden Sarıgül, "Tam demokrasi geliyor, Türkiye Değişim Partisi geliyor, Türkiye Değişim Partisinin kervanı yola çıkmıştır. Türkiye Değişim Partisi son derece inançlı, son derece yürekli kadrolarla yola çıkıyor. Türkiye Değişim Partisi, bir güneş gibi inşallah Türkiye'mize doğacak." dedi.

Sarıgül, daha sonra kendisine çiçek takdim eden partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, partililerle bir araya geldi

TDP Genel Başkanı Sarıgül, partililerle bir araya geldi

TDP Genel Başkanı Sarıgül, partililerle bir araya geldi

TDP Genel Başkanı Sarıgül, partililerle bir araya geldi
AA / Emre Ayvaz - Son Dakika Haberleri
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