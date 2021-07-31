TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin İzmir 1. Olağan Kongresi'ne katıldı
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TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin İzmir 1. Olağan Kongresi'ne katıldı

TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin İzmir 1. Olağan Kongresi'ne katıldı
Anadolu Ajansı / Meriç Ürer - Haberler | Politika

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin İzmir 1. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin İzmir 1. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kongrede konuşan Sarıgül, dün ekibiyle yangın bölgesi Manavgat'a gittiklerini, yangınlardan dolayı çok üzgün olduğunu söyledi.

Sarıgül, Türkiye üzerinde oynanmaya çalışan oyunları bozacak tek partinin Türkiye Değişim Partisi olduğunu savunarak 2 Ağustos Pazartesi günkü Antalya İl Kongresinde, orman yangınlarının çözümlerine ilişkin açıklamalarda bulunacağını dile getirdi.

Türkiye'nin dışa bağımlılığını bitireceklerini, uluslararası dayatmalara "hayır" diyeceklerini aktaran Sarıgül, Türkiye'nin topraklarına ne ekilip biçileceğine Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin karar veremeyeceğini anlattı. Sarıgül, Türkiye'nin çiftçisinin, işçisinin, memurunun, emeklisinin, gencin ve yaşlısının çaresinin Türkiye Değişim Partisi olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

"Umutları yeşerteceğiz. Gençlerimizin önünü açacağız. Fakirliği bitireceğiz. Eğitimde fırsat eşitliği sağlayacağız. Verdiğim bütün sözlerin kurucularımızla arkasında olacağız. Asla ve asla oy almak için konuşmayacağız. Hayırsız olan her konunun karşısında olacağız. Göçün ve daha fazla göçün karşısında olacağız. Plansız ve politikasız göçün doğru olmadığını söylüyoruz ve söylemeye devam edeceğiz."

AK Parti'den "iktidar anahtarı"nı teslim alacaklarını kaydeden Sarıgül, "Türkiye iyi yönetilmiş olsa biz niye parti kuralım. Bizim hırsımız yok, hizmet heyecanımız var." dedi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin İzmir 1. Olağan Kongresi'ne katıldı
TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin İzmir 1. Olağan Kongresi'ne katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin İzmir 1. Olağan Kongresi'ne katıldı - Haberler
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