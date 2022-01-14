TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin Erzurum İl Başkanlığını açtı

ERZURUM (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "TDP şerde değil, hayırda yarışan siyasi partidir." dedi.

Sarıgül, beraberindeki partisinin genel başkan yardımcısı Ebubekir Elmalı, Erzurum İl Başkanı Kadir Genç ve partililer ile Yakutiye ilçesindeki TDP İl Başkanlığı binasını hizmete açtı.

Açılış sonrası parti binasında basın mensuplarına açıklama yapan Sarıgül, mübarek bir günde Cumhuriyetin temellerinin atıldığı önemli ve değerli şehir olan Erzurum'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Sarıgül, açılış ve esnaf ziyareti sonrası partisinin Erzurum kongresine katılacağını belirterek, burada kentin kış turizmini, hayvancılığı, sanayisi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ve yetiştirip üzerinde emeği olan dünyada en fazla tanınan Erzurumlu Nusret Gökçek'i anlatacağını aktardı.

TDP'nin, inançlara saygılı bir parti olduğunu, iktidara mütevazi, saygılı ve milletiyle bütünleşen yöneticilerle geleceklerini ifade eden Sarıgül, "TDP şerde değil, hayırda yarışan siyasi partidir.TDP sol ya da sağ parti değil. Biz Atatürk milliyetçisi olan bayrağına, toprağına ulusal birliğine bağlı bütün yurttaşlarımızı saygıyla sevgiyle buluşturacak partiyiz. Biz Türkiye'mizde barışı tahsis edecek, korkmadan ve çekinmeden Amerika'ya 'tütünden elinde çek', Avrupa Birliği'ne 'şeker pancarı ekeceğiz ve bunu engelleyemezsin', Yunanistan'a da 'senin silahların Türk milletine sökmez' diyen partiyiz." şeklinde konuştu.

Sarıgül, bütün milletin derdine çare bulmak için dolaştıklarını belirterek, şimdiye kadar farklı partilere oy veren yurttaşlardan oy istedi.

"Lütfen, rica ediyorum garsonların bahşişinden vergi almayın"

TDP'nin fakirin yanında ve Allah korkusu çeken parti olduğunu ifade eden Sarıgül, şunları kaydetti:

"İktidara geldiğimizde yolsuzluğa, israfa ve şatafata son vereceğiz. Ekilmeyen, biçilmeyen hiç arazi kalmayacak ve tütünü ekeceğiz. Soruyorum iktidara, garson arkadaşlarımızın bahşişinden vergi alınır mı? Garson bahşişe çalışır, az maaş alır ama bahşişle ailesinin geçimini sağlar. Lütfen, rica ediyorum garsonların bahşişinden vergi almayın."