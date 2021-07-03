TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin Adana 1. Olağan Kongresi'ne katıldı
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TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin Adana 1. Olağan Kongresi'ne katıldı

TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin Adana 1. Olağan Kongresi'ne katıldı
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Politika

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Adana 1. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Adana 1. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Sarıgül, merkez Çukurova ilçesi Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede, iktidar hedefinde olduklarını söyledi.

Yaklaşık 60 ilde örgütlendiklerini belirten Sarıgül, "Birçok siyasi partinin 2 yılda erişemediği noktaya Allah'ım izin verdi, yurttaşlarım takdir etti ve tam 5 ay gibi bir sürede ulaştık." dedi.

Sarıgül, ağustos ayında büyük kurultaylarının olacağını dile getirerek şunları kaydetti:

"Büyük kurultayımızı yaparak seçime girme yetkisini alacağız, ondan sonra kulvara çıkıyoruz. Şunu unutmayın ki değişimin ayak seslerini kimse durduramaz. Şimdi bakıyorum diğer partiler de 'değişim' demeye başladılar, söylesinler, bizim adımıza alışsınlar, nasıl olsa iktidar olunca adımızı, şanımızı, başarılarımızı ve projelerimizi çok konuşacaklar. Türkiye Değişim Partisi olarak sevgi dilini kullanacağız, çalışa çalışa kazanacağız, barışa barışa kazanacağız çünkü bizim arkamızda yılların mücadelesi var. Tırnağımızla, yüreğimizle, engelleri bir bir aşarak eskimiş yaprakları bir bir sökerek geliyoruz. Bizim farkımız, hayallerimiz, umutlarımız ve heyecanlarımız var çünkü arkamızda bir numara, sıfır bir Adana var."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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