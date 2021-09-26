TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin 1. Olağan Kurultayı'nda konuştu Açıklaması

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin iktidarında "tarafsız, adil, vicdanlı, şefkatli, merhametli ve etkin olacaklarını" ifade etti.

ATO Congresium'da düzenlenen Türkiye Değişim Partisi 1. Olağan Kurultayı, Genel Başkan Sarıgül'ün delegeleri selamlamasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Sarıgül, kurultayda yaptığı konuşmada, 9 ay önce Türkiye'de değişim yaratmak için harekete geçtiklerini belirterek, "Durmadan, dinlenmeden, yorulmadan koşacağız ve bugün buradan, seçimlere katılma ehliyetimizi alarak, milletimizin huzuruna çıkacağız. Zamanı geldi, artık ülkemiz sahipsiz değildir. Artık TDP var." dedi.

Tarım, turizm, teknoloji, tekstil ve tasarruf konularını içeren "5 T" ismini verdiği politikasını açıklayan Sarıgül, "5 T ülkemizin kurtuluşu olacak. Ülkemize adaleti biz getireceğiz. Hiçbir dava bir yıldan uzun sürmeyecek. Mülakatı kesinlikle yasaklayacağız. İlk evini alandan vergi almayacağız. TDP iktidarında, herkesin bir evi olacak." diye konuştu.

İktidar olmak için çalıştıklarını, hedeflerine ulaştıklarında, yeni iş yeri açandan kar edene kadar vergi ve sigorta pirimi, kültür ve sanat faaliyetlerinden vergi almayacaklarını, bankacılık sistemini gözden geçireceklerini vurgulayan Sarıgül, Ziraat Bankası ve Halk Bankasının esnafı ve çiftçiyi ayakta tutmak için çalışmasını istediklerini dile getirdi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Değişim Partisi iktidarında tarafsızlık olacak. Devletimizle problemimiz olamaz. Bu devlet hepimizin devleti. Bizim ülkeyi yöneten iktidarla problemimiz olur. TDP iktidarında biz tarafsız, adil, vicdanlı, şefkatli, merhametli ve etkin olacağız. Yurttaşın beyanı esas olacak. CİMER'i hemen kaldıracağız. İktidarımızda ihanet, şantajcılık jurnalcilik asla olmayacak. Bizim iktidarımızda dışardan tarım ürünü ithal etmeyeceğiz. ABD ve AB ne ekeceğimize, ne biçeceğimize karışmaz. Türkiye'nin topraklarına ne ekilip, ne biçileceğinin kararını Türkiye Cumhuriyeti parlamentosu verecektir."

"Engelliler Bakanlığını da kurmak istiyoruz"

Çiftçilere alım garantisi verilmesi gerektiğini, iktidara geldiklerinde bunu da sağlayacaklarını belirten Sarıgül, engelli vatandaşlar için "Engelliler Bakanlığını" da kurmak istediklerini anlattı.

Dışardan bakan ataması yapılmasını doğru bulmadığını, bakanların parti il, ilçe başkanları ve milletvekillerinden olması gerektiğini savunan Sarıgül, yakın zamanda gölge bakanlarını açıklayacaklarını aktardı.

Mustafa Sarıgül, şöyle devam etti:

"Bizim tercihimiz, fakirden, işsizden yana olacak. Mevcut vergi sistemi, fakirden alıp zengine dağıtıyor. Ülkemizde, zenginleri doyurursak fakirler doyar, doymayan fakirler değil, zenginler. Diyeceksiniz ki bunları, diğer partiler yapamadı, siz nasıl yapacaksınız? Diğerleri yapamaz, çünkü onlar sistemin partisi. Biz sisteme başkaldıran partiyiz. Onlar, koltuklarını, bu düzene borçlular. Bizim, kimseye borcumuz yok. Türkiye Değişim Partisi, Atatürk ilkelerine bağlı, Cumhuriyet'in değerlerini geliştirerek koruyan, evrensel hukuk kurallarına uyan, inançlara saygılı laikliği yaşatan, ümmetini destekleyen, emeği koruyan, hudut ve bayrak birliğinden ayrılmayan bütün yurttaşlarımıza partimizin kapısı açık."

Başka partilerden davasına ihanet eden kişileri partilerine almayacaklarını ifade eden Sarıgül, milletvekili transferini de doğru bulmadıklarını kaydetti.

65 il, 324 ilçede 90 gün boyunca Kurultay için hazırlanan tüm partililere teşekkür eden Sarıgül, "Bıkmadan usanmadan milletimin hizmetinde olacağım. Türkiye Değişim Partisi, Bülent Ecevit'in nezaketini, devlet adamlığını ön planda tutan, Süleyman Demirel'in esnafa, köylüye, çiftçiye yakınlığını ön planda tutan, rahmetli Özal'ın pratik çözümlerini öne alan, Atatürk milliyetçiliğini savunan Türkiye'nin en büyük kitle partisidir." görüşünü paylaştı.

Sarıgül, konuşmasının sonunda sahneye oğulları Emir Sarıgül ve Ömer Sarıgül'ü davet etti. Sarıgül kravatını çıkararak, kongreye partisinin temsilcisi olarak gelen DSP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erçelebi'ye hediye etti.

Sarıgül'ün tek aday olduğu kurultayda, 933 delege Genel Başkan'ın yanı sıra Parti Meclisi ve Genel Disiplin Kurulu üyelerini blok liste uygulamasıyla belirleyecek.