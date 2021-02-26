TDP Genel Başkanı Sarıgül, partililer ve gazetecilerle buluştu
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TDP Genel Başkanı Sarıgül, partililer ve gazetecilerle buluştu

26.02.2021 18:07 | Son Güncelleme: 26.02.2021 18:12

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, toplumun sorunlarına çözüm bulmak istediklerini söyledi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, toplumun sorunlarına çözüm bulmak istediklerini söyledi.

Sarıgül, Antalya'daki bir otelde partililer ve gazetecilerle bir araya geldi.

Partisinin Atatürk'ün değerlerini savunan, cumhuriyet ilkelerini koruyan, inançlara saygılı laikliği yaşatan, üretimi destekleyen, alın teri ve emeği koruyan, "hudut ve bayrak birliği" diyen bir parti olduğunu vurgulayan Sarıgül, siyasette nezaket ve zarafeti elden bırakmayacaklarını, önceliklerinin insan, ilkelerinin ise adalet olduğunu kaydetti.

Davalarının Türkiye'de sosyal adalet içinde kalkınmayı sağlamak olduğunu ifade eden Sarıgül, "Toplumun sorunlarına çözüm bulmak istiyoruz. Bütün engelleri aşacak teşkilatın çalışması ile başarıya ulaşacağız. Önce muhalefetin birinci partisi ardından da iktidar olacağız. Görüşü ve inancı ne olursa olsun herkese kapımız açık." dedi.

"Kılıçdaroğlu'nun başımın üzerinde yeri vardır"

Mustafa Sarıgül, Antalya'da partisinin il başkanlığı binasının açılışını da yaptı.

Burada da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sarıgül, erken seçim iddialarına ilişkin, "Türkiye'de olağanüstü şartlar yoksa seçimlerin normal zamanında yapılmasını istiyoruz." ifadesini kullandı. ?

Bir gazetecinin, "Eski partiniz CHP'nin oylarını böleceğiniz yönünde bir görüş hakim, ne söylemek istersiniz?" sorusuna Sarıgül, şu yanıtı verdi:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başımın üzerinde yeri vardır. Farklı bir siyasi partiyiz. Sol parti değiliz. Sağ parti de değiliz. 'Türkiye'yi nasıl kucaklayabiliriz?' diye bir analiz, değerlendirme yaptık. Türkiye'de büyük bir vatan sofrası kurmak istiyoruz. Ankara'ya kimsenin sofrasına oturmaya, kimsenin sofrasından pay almaya gitmiyoruz. Ankara'ya vatan sofrası, demokrasi sofrası kurmaya gidiyoruz. Siyasi partilere saygı ve sevgimiz sonsuzdur. Geçmişte görev yaptığım partiler baş tacıdır."

TDP Genel Başkanı Sarıgül, partililer ve gazetecilerle buluştu
TDP Genel Başkanı Sarıgül, partililer ve gazetecilerle buluştu
TDP Genel Başkanı Sarıgül, partililer ve gazetecilerle buluştu
TDP Genel Başkanı Sarıgül, partililer ve gazetecilerle buluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

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