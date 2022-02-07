TDP Genel Başkanı Sarıgül, MYK toplantısı öncesinde açıklama yaptı Açıklaması

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, asgari ücretin yoksulluk sınırının altında kalmaması, en düşük emekli maaşının da asgari ücretten az olmaması gerektiğini belirtti.

Sarıgül, partisinin Genel Merkez binasındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı öncesi basın açıklaması yaptı.

İttifak stratejilerinin olmadığının altını çizen Sarıgül, işsiz, yoksul, emekli ve emekçilerle, EYT'liler ve 3600 ek gösterge isteyenlerle ittifak yaptıklarını belirtti.

Geçen hafta Edirne'nin Yunanistan sınırına gittiğini ifade eden Sarıgül, Yunanistan'ın geri ittiği ve donarak hayatını kaybeden sığınmacılara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sarıgül, "Yunanistan'ın yaptığı büyük bir zalimliktir. Dünya bu zalimliğe dur demelidir. Yunanistan demokrasinin beşiği olmakla övünen ama insan hakları ve özgürlüklerini çiğneyen ülkelerin başında gelmektedir. Yıllardır, Batı Trakya Türklerinin haklarını hiçe saymaktadır. Yunanistan, Avrupa'nın şımarık çocuğu olmaya devam ediyor. Avrupa ve Amerika'dan önemli ölçüde destek almaktadır." diye konuştu.

Sağlıkçılar ve öğretmenlere özlük haklarıyla ilgili verilen sözlerin yerine getirilmesi gerektiğini söyleyen Sarıgül, "Öğretmenlerimizin sorunlarını çözmeyen, eğitime hiçbir katkısı olmayan Öğretmenlik Meslek Kanunu maalesef çıktı. Bu kanun son derece eksik ve yetersizdir. Öğretmenlerimiz arasında ayrıştırmayı gündeme getirmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Sarıgül, 2 bin 927 engelli ataması yapılacağına işaret ederek, bu rakamın ihtiyaçları ve beklentiyi karşılamayacağını, en az 10 bin engelli ataması yapılması gerektiğini kaydetti.

"Elektrik ve doğal gaz zamları geri alınmalı"

Esnafın ekonomik sıkıntı içinde olduğunu, kur artışları, hayat pahalılığı yüzünden iş yapamadığını belirten Sarıgül, esnafa destek verilmesini gerektiğini kaydetti.

Sarıgül şöyle konuştu:

"Yüzde 400'e kadar çıkan elektrik ve doğal gaz zamlarının derhal geri alınması lazım. Elektrik ve doğal gaz zamları geri alınmadığı takdirde sanayimiz duracak, esnafımız perişan olacak. Evdeki yurttaşlarımız artık elektriğini, kombisini açamıyor. Ayrıca esnafımıza, eğitim kurumlarına özel bir tarife uygulanması şarttır. Bu zamlarla piyasayı ayakta tutmak mümkün değildir."

Ülkeyi yönetenlerin artık sorunları çözemediğini öne süren Sarıgül, şunları kaydetti:

"Ülkeyi yönetenler enflasyonu düşüremiyor, düşük gösteriyorlar. Bunun için son 3 yılda 4 kez TÜİK başkanını değiştirdiler ama mızrak çuvala sığmıyor. TÜİK'teki hesap çarşıya uymuyor. Enflasyon son 20 yılın rekorunu kırdı. Asgari ücrete ve emeklilere yapılan zam ilk ayda eridi gitti. Asgari ücret yoksulluk sınırının altında kalmamalıdır. En düşük emekli maaşı da asgari ücretten az olmamalıdır. Asgari ücreti ve emekli maaşlarını üç ayda bir güncellemek şarttır."

Sarıgül, temel ihtiyaç maddelerinden KDV'nin kaldırılması gerektiğini de savundu.