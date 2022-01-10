TDP Genel Başkanı Sarıgül, MYK toplantısı öncesinde konuştu Açıklaması

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, elektrikte düşük tarife sınırının aylık 230 kilovatsaate yükseltilmesini, elektrik, doğal gaz ve suda KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesini istedi.

Sarıgül, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı öncesinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Sarıgül, TDP iktidarında gazetecilerin "korkmadan" haber yapacaklarını ve iktidarın medyasının olmayacağını ileri sürdü.

İktidarın ekonomi ve özelleştirme politikalarını eleştiren Sarıgül, "Asgari ücreti, açlık sınırının üstüne, en düşük emekli maaşını da mutlaka asgari ücret düzeyine çıkaracak şekilde üç ayda bir güncelleyin. Elektrik, doğal gaz, su faturalarını ödeyemeyen yoksul ve işsizlerin elektrik, gaz ve suyunu kesmeyin. Elektrikte düşük tarife sınırını aylık 150 kilovatsaatten 230 kilovatsaate yükseltin. Elektrik, doğal gaz ve suda KDV oranını yüzde 1'e düşürün." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde süren teftiş tartışmalarına da değinen TDP Genel Başkanı Sarıgül, "Bu belediyeleri kaybettiklerini artık içlerine sindirmeleri, ayrımcılık yapmamaları lazım." diye konuştu.