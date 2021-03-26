TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Muhalefet partilerinin, tek çözüm projesini olmadığı net gördük"

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti genel merkezinde kurucular kurulu toplantısı gerçekleştirdi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti genel merkezinde kurucular kurulu toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı öncesi açıklama yapan Sarıgül, "Muhalefet partilerinin de bir tek çözüm projesini olmadığı net gördük" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül parti genel merkezinde kurucular kurulu toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıdan önce basın açıklaması yapan Sarıgül, Partisinin yaptığı ve yapacağı çalışmaları ele alarak muhalefeti eleştirdi. Muhalefeti eleştiren Sarıgül, "Biz, TDP olarak, inanın bu tablodan memnun olamayız, üzülürüz. Keşke dedikleri gibi güven ve istikrar olsaydı o zaman bizim bunları söylememize gerek kalmazdı. Biz sıkıntıyı gördük, iktidarın artık yönetemeyeceğini, çok yorulduğunu tespit ettik. Muhalefet partilerinin tek çözüm projesini olmadığı net gördük ve yüce Türk milletine, umutsuz olma, çaresiz değilsin diyerek Türkiye Değişim Partimizi kurduk" dedi.

TDP'nin kısa zamanda uzun yol aldığını söyleyen Sarıgül, "Diğer partiler, 1 yılda yasal şart olan 41 ili kuramazken, Allah'ımızın izni ve Milletimizin teveccühü ile çok kısa zaman da 60 a yakın il açtık ve açmaya devam ediyoruz. Süratle kongrelerimizi yaparak, kurultayı tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

Kadro ve projelerine güvendiğinin altını çizen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "İktidar proje ve kadrolarımızı görünce iktidarı seve seve bize devredecek, muhalefet, halkın bize olan destek ve sevgisini görünce gönül rahatlığı ile yönetimin emin ellerde olduğunu görerek huzur bulacak" ifadelerine yer verdi.

Türkiye genelinde ziyaretlerin devam edeceğini ifade eden Sarıgül, ilk il kongresinin Batman'da gerçekleşeceğini duyurdu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı