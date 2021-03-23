TDP Genel Başkanı Sarıgül: Muhalefet kendi içlerinde kavga etmekten başka bir şey yapamıyor

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Muhalefet hiçbir şey üretemediği gibi kendi içlerinde kavga etmekten başka bir şey yapamıyor.

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Muhalefet hiçbir şey üretemediği gibi kendi içlerinde kavga etmekten başka bir şey yapamıyor. Ülkemiz çok daha iyisine layık" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ve partinin Genel Başkan Yardımcıları, Manisa'da il binası 'İktidara Hazırlık Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Yunusemre ilçesindeki bir restoranda gerçekleştirilen salon toplantısında partililere seslenen Sarıgül, burada coşkulu bir kalabalık tarafından davul, zurna eşliğinde konfetilerle karşılandı. Çevre il ve ilçe başkanlarının katıldığı toplantıda konuşan Sarıgül, ülkede hem iktidarın hem de muhalefetin artık yorulduğunu söyledi.

'MUHALEFETTE HEYECAN YOK'

Sarıgül, "20 yıllık iktidar yorgun. Bugün bakıyorum; muhalefet de hiçbir şey üretemediği gibi kendi içlerinde kavga etmekten başka bir şey yapamıyor. Bugünkü muhalefetin, 10 yıldır ne heyecanı ne de enerjisi var. Onun için iktidarın ve muhalefetin gitme vakti geldi" diye konuştu.

İL BAŞKANINA BERATINI VERDİToplantı sonunda Sarıgül, partisinin Manisa İl Başkanı Hüseyin Surel'e İl Başkanlığı beratını takdim etti. Partililer de Sarıgül'e Manisa'ya özgü çekirdeksiz sultani kuru üzüm ve mesir macunundan oluşan bir sepet hediye etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı