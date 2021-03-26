TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Kurultayımızı yaz aylarında gerçekleştireceğiz"
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TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Kurultayımızı yaz aylarında gerçekleştireceğiz"

Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz - Haberler | Politika

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Süratle kongrelerimizi yaparak kurultayımızı yaz aylarında inşallah gerçekleştireceğiz.

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Süratle kongrelerimizi yaparak kurultayımızı yaz aylarında inşallah gerçekleştireceğiz." dedi.

Sarıgül, partisinin genel merkezinde başkanlık yaptığı Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı öncesi basın açıklaması yaptı.

Türkiye'nin gidişatından memnun olmadıklarını ileri süren Sarıgül, "TDP olarak, inanın bu tablodan memnun olamayız, üzülürüz. Keşke dedikleri gibi 'güven ve istikrar' olsaydı. O zaman bizim parti kurmamıza gerek kalmazdı. Biz sıkıntıyı gördük, iktidarın artık kontrolü kaybettiğini gördük, çok yorulduğunu tespit ettik. Yüce Türk milletine 'Umutsuz olma, çaresiz olma.' diyerek Türkiye Değişim Partimizi kurduk." ifadelerini kullandı.

Sarıgül, 60'a yakın İktidara Hazırlık Merkezi açtıklarını belirterek "Süratle kongrelerimizi yaparak kurultayımızı yaz aylarında inşallah gerçekleştireceğiz. Biz ülkeye barışı, sevgiyi ve siyasete nezaketi getireceğiz." dedi.

Sarıgül, konuşmasında şunları kaydetti:

"TDP iktidarında, Allah'ımızın izniyle ülkemizin sorunlarını en aza indirmiş, mutlu bir Türkiye için yollardayız. TDP iktidarında, Türkiye'miz hukuk devleti olarak, demokratik cumhuriyet olarak halkın devleti olacağız. TDP iktidarında, her yurttaşımızın karnı tok, gönlü tok bir Türkiye için herkesin işinin gücünün olduğu, herkesin korkusuzca yaşadığı gelişen, güçlenen ve bütün dünyayla barış içinde yaşayan bir Türkiye için kurucularımla birlikte yollardayım."

TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'Kurultayımızı yaz aylarında gerçekleştireceğiz'
TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'Kurultayımızı yaz aylarında gerçekleştireceğiz'
TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'Kurultayımızı yaz aylarında gerçekleştireceğiz'
TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'Kurultayımızı yaz aylarında gerçekleştireceğiz'
TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'Kurultayımızı yaz aylarında gerçekleştireceğiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz

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