Başkan Sarıgül'den STK temsilcilerine ziyaret

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın CHP'ye katılmasına ilişkin, "Koskocaman bir siyasi parti, farklı yapıda olan, farklı noktada olan, farklı düşüncelerde olduğunu iddia eden bir siyasi parti, Saadet Partisi'nin milletvekiline 'Buyur' diyorsa demek ki ilkelerinden ve prensiplerinden vazgeçmiş durumdalar." dedi.

Sarıgül, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil Kahraman'ı ziyaret etti. Kooperatif binasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sarıgül, milletvekili transferini etik bulmadıklarını belirtti. Bir siyasi partiden seçilen milletvekilinin döneminin sonuna kadar partisinde kalması gerektiğini vurgulayan Sarıgül, "Koskocaman bir siyasi parti, farklı yapıda olan, farklı noktada olan, farklı düşüncelerde olduğunu iddia eden bir siyasi parti, Saadet Partisinin milletvekiline 'buyur' diyorsa demek ki ilkelerinden ve prensiplerinden vazgeçmiş durumdalar. Şayet görüş ve düşüncelerinde ayrılık olduysa o vatandaştan almış olduğu oyları parlamentoya iade etmesi lazım ve istifa etmesi lazım." dedi.

"Bir siyasi partiden seçilip başka bir siyasi partiye gitme mantığı Türkiye Değişim Partisinin mantığı değildir" diyen Sarıgül, siyasetin etik kurallara uygun yapılması gerektiğini ifade etti.

Milletvekili Cihangir İslam ile CHP'yi eleştiren Sarıgül, "Hele hele Saadet Partisinden seçilen bir arkadaşın, başka bir siyasi partiye geçmesi, tam farklı görüşlerde olan geçmiş yıllara baktığınız zaman, herkesin görüşlerine saygı duyuyoruz. Bir taraf 'Anya' diyor, bir taraf 'Konya' diyor, bir noktada buluşuyorlarsa demek ki bazı siyasi partilerde ne ilke kalmış ne prensip kalmış ne de kurallar kalmış." diye konuştu.

Bir gazetecinin "Cumhur İttifakı'na katılacağınız yönündeki iddiaları nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusu üzerine Sarıgül, "Hiçbir zaman öyle bir iddia olmadı çünkü biz demokratik parlamenter sistemi savunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarıgül, ardından Muhtarlar Derneği, Ticaret ve Sanayi Odası, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Gaziler Dayanışma Derneği ile esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran