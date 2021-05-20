TDP Genel Başkanı Sarıgül: "İlk turda hiçbir siyasi partinin ittifak yapmasını asla ve asla doğru bulmayız"
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TDP Genel Başkanı Sarıgül: "İlk turda hiçbir siyasi partinin ittifak yapmasını asla ve asla doğru bulmayız"

TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'İlk turda hiçbir siyasi partinin ittifak yapmasını asla ve asla doğru bulmayız'
Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin - Haberler | Politika

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, seçim ittifaklarına ilişkin, "İlk turda hiçbir siyasi partinin ittifak yapmasını asla ve asla doğru bulmayız." dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, seçim ittifaklarına ilişkin, "İlk turda hiçbir siyasi partinin ittifak yapmasını asla ve asla doğru bulmayız." dedi.

Sarıgül, Giresun Sanayici ve İş Adamları Derneği üyeleriyle bir araya geldiği programda yaptığı konuşmada, TDP'nin toplumun her kesimini kucaklayacak, ötekisi olmayan bir anlayışla yola çıktığını söyledi.

TDP'nin, kötülemek ve karalamak için değil çare bulmak için yollarda olduğunu ifade eden Sarıgül, partilerinin, Türkiye'nin siyasal, sosyal, ekonomik ve toplumsal sorunlarını en iyi şekilde özümseyen, gerçekten bilgili, becerikli ve yetenekli kadrolara sahip olduğunu belirtti.

Mustafa Sarıgül, bir şehrin tanıtımında, güçlenmesinde ve iyi bir noktada olmasında spor kulüplerinin önemine işaret ederek, Giresunspor'un, Süper Lig'e çıkmasının kendisi için son derece önemli olduğunu dile getirdi.

Bir gazetecinin, siyasi partilerin seçim ittifaklarına ilişkin sorusuna ise Sarıgül, "İlk turda Türkiye Değişim Partisi kendi adayıyla girecek. İlk turda hiçbir siyasi partinin ittifak yapmasını asla ve asla doğru bulmayız. İlk turda ittifak yapan siyasi partiler, siyasi partilerin genel başkanları, kendi koltuklarını korumak istiyorlar, ne kadar oy aldığı belli olmasın da benim koltuğum biraz daha devam etsin." yanıtını verdi.

Partilerine verilen bir oyun bile kendileri için çok değer taşıdığını vurgulayan Sarıgül, şunları kaydetti:

"O bir oyun bizim için son derece önemi ve değeri vardır, o nedenle Türkiye Değişim Partisi birinci turda öyle bir aday çıkaracak ki toplumun her kesimini kucaklayacak. Artvin'de, Trabzon'da, Giresun'da, Ordu'da, Samsun'da, Sinop'ta, Kastamonu'da, Şırnak'ta, Batman'da, Silopi'de, Cizre'de, Mardin'de, Mazı Dağı'nda, Konya'da, İzmir'de, Trakya'da, Sivas'ta, Kayseri'de tüm yurttaşlarımızın gönlünde sevgi üzerine dünyalar kuracak ve Türkiye Değişim Partimizin birinci turdaki adayı belki çok önemli ölçüler içerisinde fark yaratacak."

Sarıgül, bunun dünyada örneklerinin bulunduğuna değinerek, "Fransa'da geldi bir kişi çıktı, geldi Cumhurbaşkanı oldu, İtalya'da bir kişi çıktı hiçbir grupla ittifak yapmadı ve geldi İtalya'yı yönetti. O nedenle bizim Türkiye Değişim Partisi olarak isteğimiz, birinci turda Türkiye Değişim Partisi kendi adayıyla girecek ve inanıyorum ki mutlu sona ulaşacaktır." diye konuştu.

TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'İlk turda hiçbir siyasi partinin ittifak yapmasını asla ve asla doğru bulmayız'
TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'İlk turda hiçbir siyasi partinin ittifak yapmasını asla ve asla doğru bulmayız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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TDP Genel Başkanı Sarıgül: "İlk turda hiçbir siyasi partinin ittifak yapmasını asla ve asla doğru bulmayız" - Haberler
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