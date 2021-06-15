TDP Genel Başkanı Sarıgül, Highway'i ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Highway'i ziyaret etti

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Highway'i ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Ankara seyahati sırasında Highway AVM'yi ziyaret etti.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Ankara seyahati sırasında Highway AVM'yi ziyaret etti.

Bolu'da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan ve Avrupa'nın en büyük otoyol dinlenme tesisi olan Highway Alışveriş Merkezi önemli bir misafiri ağırladı. 17 Aralık 2020 tarihinde kurulan Türkiye Değişim Partisi'nin lideri olan Mustafa Sarıgül, İstanbul'dan Ankara'ya seyahati esnasında Highway Outlet'te mola verdi.

Bolu'nun da yakından tanıdığı ve Sarıgül'ün A takımında yer alarak yerel medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevini yürüten Maksut Beykoz ile birlikte alışveriş merkezini ziyaret eden Sarıgül, Highway'de olmaktan oldukça memnun olduğunu dile getirirken, bundan sonra da mola vermek için sık sık ziyarette bulunacağını belirtti. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kağıt toplayan iki Türkmen çocuğun akülü araba hayali gerçek oldu
Kağıt toplayan iki Türkmen çocuğun akülü araba hayali gerçek oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Boris Johnson Süleyman Soylu Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Selma Ergeç Mehmet Ali Erbil Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Okay Yokuşlu Ahmet Nur Çebi Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Highway'i ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 15:51:32. #1.16#

title