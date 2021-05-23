TDP Genel Başkanı Sarıgül gündemi değerlendirdi Açıklaması
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TDP Genel Başkanı Sarıgül gündemi değerlendirdi Açıklaması

TDP Genel Başkanı Sarıgül gündemi değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Politika

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İsrail'in Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarıyla ilgili tutumundan dolayı ABD yönetimini eleştirdi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İsrail'in Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarıyla ilgili tutumundan dolayı ABD yönetimini eleştirdi.

Sarıgül, iş adamı Ahmet Nazif Zorlu'nun annesi Saide Zorlu'nun cenaze törenine katılmak için geldiği Denizli'de, parti binasında düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Filistin'de devam eden zulmü TDP olarak kınadıklarını belirten Sarıgül, şunları söyledi:

"Bugüne kadar barış ilan edilmemesi, o kadar insanımızın orada mağdur edilmesi son derece düşündürücüdür. ABD ne yazık ki kendisine sıra geldiği zaman demokrasiden, barıştan, özgürlükten bahseder ama Filistin'de bizim evlatlarımız, bizim kardeşlerimiz şehit olurken günlerce sesini çıkarmadı ve günlerce oradaki zulmü seyretti. Bu, ABD'ye yakışmamıştır, ABD barıştan kolay kolay söz etmesin."

Sarıgül, parti olarak ülkenin gelişmesi ve güçlenmesi için diğer ülkelerle olduğu gibi Rusya ile de iş birliğine son derece sıcak baktıklarını ifade etti.

Mustafa Sarıgül, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde aday olup olmayacağı, ittifaka katılıp katılmayacaklarına ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Türkiye Değişim Hareketi yılların emeğidir. İlk turda ittifak isteyen muhalefet partileri, kendi oylarına güvenemeyen, kendi oylarını gizleyenler, ilk turda ittifak isteyen partinin genel merkez yöneticileri, kendi koltuklarını korumak isteyenler, 'Bizim oyumuz belli olmasın da biz biraz daha devam edelim.' Yani o partiler, Ankara'da on dönüm bostan yan gel yat Osman diyenler. Biz onlardan değiliz. Biz Bismillah diyeceğiz, ilk turda kendi adayımızla gireceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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