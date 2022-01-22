TDP Genel Başkanı Sarıgül, EYT Federasyonu üyeleriyle bir araya geldi

Mustafa Sarıgül :

"Emeklilikte yaşa takılanların haklı olduğunu biliyorum, haklı mücadelelerinde yanındayım"

İSTANBUL - TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Emeklilikte yaşa takılanların haklı olduğunu biliyorum, haklı mücadelelerinde yanındayım" dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu üyeleri ile bir araya geldi. Perpa Ticaret Merkezi'nde gerçekleşen buluşmaya Mustafa Sarıgül'ün yanı sıra EYT Federasyonu Genel Başkanı Gönül Boran Özüpak, TDP İstanbul İl Başkan Yardımcıları, TDP il yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Mustafa Sarıgül, yaptığı konuşmada emeklilikte yaşa takılanların davalarında haklı olduklarını vurguladı.

"Emeklilikte yaşa takılanların haklı davasını sonuna kadar destekliyoruz"

Sarıgül, kanunların çıktığı günden sonra geçerli olduğunu vurgulayarak, "Burada vatandaş SSK'lı olduğu, emekli sandığına üye olduğu, biz onlara diyemeyiz ki sen 20 sene sonra, 30 sene sonra emekli olacaksın. Emeklilikte yaşa takılanların haklı olduğunu biliyorum, haklı mücadelelerinde yanındayım. Türkiye Değişim Partisi olarak vicdan için buradayız, merhamet için buradayız. Bir haksızlığa dur demek için buradayız. Kesinlikle 'bu yasa çıksın da Türkiye Değişim Partisi'ne oy versin' mantığıyla burada değiliz. Biz, inandığımız doğrular neyse, inandığımız doğruları savunan bir siyasi partiyiz. Emeklilikte yaşa takılanların haklı davasını sonuna kadar destekliyoruz. Hazine ve Maliye Bölge Bakanımız Doktor Aziz Murat Hatipağaoğlu'nun bu konuda çok detaylı bir şekilde çalışması var. Sizin bir beyannameniz var, o beyannameyi bizim imzalamamız için bizim maliye bakanımızla sizin görüşlerinizin karşılıklı olarak değerlendirilmesi lazım" dedi.

"Ekonomik milliyetçilik yaparak yerli markalarımızı markalaştırmak inşallah bize kısmet olacak"

Sarıgül, her gittiği ilde ve yaptığı televizyon konuşmasında EYT'li yurttaşların sorunlarını dile getirdiğini ve konuyu canlı tutmaya çalıştığını söyleyerek, "5 buçuk milyon annenin, babanın yüreğine su serpmeye çalışıyorum. Onların mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışıyorum. Nasıl çözeceğimizi de söylemek isterim iki kelime ile. Biz ekonomik milliyetçilik yapacağız. Ekonomik milliyetçilik, Türkiye'yi kalkındıracak olandır. Özellikle ekonomik milliyetçilik dar anlamda değildir, geniş anlamdadır. Ekonomik milliyetçilik dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Toprağımızı, suyumuzu, tütünümüzü, pancarımızı, fındığımızı anlarız. Çocukluğumuzda yerli malı haftası yapılırdı. Yerli malı, yurdun malı, herkes onu kullanmalı. Yerli malımızı unutturdular, ekonomik milliyetçilik yaparak yerli markalarımızı markalaştırmak inşallah bize kısmet olacak. Biz, emeklilikte yaşa takılanların siyasallaşmasını arzu etmeyiz. Bir kez daha haklı davanızda size başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

(SD-YM-OG-CC-Y)