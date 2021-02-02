TDP Genel Başkanı Sarıgül'den siyasi partilere "yeni anayasa" daveti
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TDP Genel Başkanı Sarıgül'den siyasi partilere "yeni anayasa" daveti

02.02.2021 13:45 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:45
TDP Genel Başkanı Sarıgül'den siyasi partilere

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Tüm siyasi partileri bir masanın etrafında toplanmaya, ülkemiz için demokratik bir anayasa yapılmasına katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Tüm siyasi partileri bir masanın etrafında toplanmaya, ülkemiz için demokratik bir anayasa yapılmasına katkıda bulunmaya davet ediyoruz." dedi.

Sarıgül, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması konusundaki kararların sürdürülebilirliğinin göz önüne alınması gerektiğini ifade etti.

Bu süreçte son derece mağdur olan gençlere doğrudan nakit yardımı yapılması gerektiğini belirten Sarıgül, "Almanya somut olarak vatandaşlarına ciddi bir şekilde destek veriyor, Almanya modeli Türkiye'ye uygulanmalıdır." diye konuştu.

Gıda fiyatlarındaki artışın, tarıma önem verilmemesinden kaynaklandığını savunan Sarıgül, iktidar olmaları halinde tarım sanayisini kuracaklarını söyledi.

Boğaziçi Üniversitesinde yaşananları hassasiyetle takip ettiklerini anlatan Sarıgül, "Ülkemizin en önemli yükseköğretim kurumlarından Boğaziçi Üniversitesinin rektör atanmasıyla değil, dünya çapında başarılarıyla konuşulmasının önemli olduğunu ve rektörlerini kendi seçmeleri gerektiğini belirtmiştik." ifadelerini kullandı.

Yeni anayasa tartışmalarına da değinen Sarıgül, 1982 anayasasının bir "darbe anayasası" olduğunu belirtti. Mustafa Sarıgül, şunları kaydetti:

"Ancak 'Senin anayasan, benim anayasam.' olmaz, 'ülkemizin anayasası' olur. Bu noktada parti olarak, tüm siyasi partileri bir masanın etrafında toplanmaya, ülkemiz için demokratik bir anayasa yapılmasına katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Tüm sivil toplum kuruluşlarını, demokratik bir anayasa yapılması konusunda görüşlerini ve düşüncelerini kamuoyuyla paylaşmaya davet ediyorum. Ülkemizde tüm görüşleri, kültür mozaiklerini mutlu edecek demokratik bir sivil anayasa yapılması için partimiz, üzerine düşen görev, yetki ve sorumluluğun bilinci içinde olacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

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