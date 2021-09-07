TDP Genel Başkanı Sarıgül'den, partisinin büyük kurultayı için teşkilatlarına çağrı Açıklaması
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TDP Genel Başkanı Sarıgül'den, partisinin büyük kurultayı için teşkilatlarına çağrı Açıklaması

TDP Genel Başkanı Sarıgül'den, partisinin büyük kurultayı için teşkilatlarına çağrı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 26 Eylül'de yapılacak partisinin büyük kurultayının önemine işaret ederek "Herkesin hayatında, dönüm noktası olan bir gün vardır.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 26 Eylül'de yapılacak partisinin büyük kurultayının önemine işaret ederek "Herkesin hayatında, dönüm noktası olan bir gün vardır. İşte o gün, bizim kurultay günümüz." ifadesini kullandı.

TDP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sarıgül, partisinin dördüncü il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her köşesinde teşkilatlandıklarını belirtti.

"Biz, diğer yeni partiler gibi de değiliz. Onlar eski partisine kızanları, küsenleri aldılar, teşkilatlarını kurdular. Biz kendi çabalarımızla, dişimizle tırnağımızla bu noktaya geldik" değerlendirmesinde bulunan Sarıgül, 26 Eylül'deki büyük kurultayın önlerindeki en büyük sınav, en önemli iş olduğunu, bu kurultaya çok iyi hazırlanmak gerektiğini aktardı. Sarıgül, şunları kaydetti:

"Herkesin hayatında, dönüm noktası olan bir gün vardır. İşte o gün, bizim kurultay günümüz. Sevgi ve güvenle ülkemizi yönetmeye hazır olun. Tarih, bizim muhalefette söylediğimiz sözleri değil iktidarda ürettiğimiz projeleri konuşacak."

TDP Genel Başkanı Sarıgül'den, partisinin büyük kurultayı için teşkilatlarına çağrı Açıklaması
TDP Genel Başkanı Sarıgül'den, partisinin büyük kurultayı için teşkilatlarına çağrı Açıklaması
TDP Genel Başkanı Sarıgül'den, partisinin büyük kurultayı için teşkilatlarına çağrı Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

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TDP Genel Başkanı Sarıgül'den, partisinin büyük kurultayı için teşkilatlarına çağrı Açıklaması - Haberler
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