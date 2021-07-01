TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Çözüm bulamazsak iktidar da, siyaset de bize haram olsun"

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Mustafa Sarıgül olarak yemin ediyorum; kadına şiddeti, çocuk istismarını önlemezsek, buna bir çözüm bulamazsak iktidar da, siyaset de bana haram olsun" dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Mustafa Sarıgül olarak yemin ediyorum; kadına şiddeti, çocuk istismarını önlemezsek, buna bir çözüm bulamazsak iktidar da, siyaset de bana haram olsun" dedi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, parti genel merkezinde parti kurucuları ile birlikte basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yaz bitmeden büyük kurultayın da yapılacağını açıklayan Sarıgül, çocuklara yönelik yaşanan istismar olayına dikkat çekerek, "Minik meleklerimize yapılan çirkin eylemi nefretle kınıyorum. Bu işin siyasi yönü yoktur, partisi yoktur, bu bir insanlık suçudur. Bu meleklere dokunmak en büyük günahtır, gelin el birliği ile çare arayalım, bir çözüm bulalım. Ben Türkiye Değişim Partisi lideri olarak, Mustafa Sarıgül olarak yemin ediyorum; kadına şiddeti, çocuk istismarını önlemezsek, buna bir çözüm bulamazsak iktidar da, siyaset de bana haram olsun.' Değerli basın mensupları içimizi acıtan bir başka olay da atanamayan öğretmenler olayıdır. Gittiğim marketlerde pek çok genç öğretmenin markette paket taşıdığını ya da kasada oturduğunu görüyorum içim parçalanıyor. Evlatlarımızı yetiştirsin diye 'yükselen yeni nesli omuzlarına alsın' diye okuttuğumuz öğretmenlerimiz markette paket taşıyor. Bu düzene de, benim aziz milletimi bu hale getirenlere de yazıklar olsun. Ben TDP lideri olarak burada öğretmenlere söz veriyorum, iktidarımızın ilk 100. gününde atanamayan bir tek öğretmen kalmayacak. Sözümüz söz ve o yürek de, o bilek de bizde var" ifadelerini kullandı.

"Kirli eller temiz denizlerimizi kirlettiler"

Marmara Denizi'nde oluşan deniz salyası ile ilgili ise Sarıgül, "Bugün 1 Temmuz. Çevre kirliliğinde denizlerimizin ilk sırada yer aldığı bu talihsiz süreçte buruk bir Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutluyoruz. Limanlar mutsuz, balıkçılar umutsuz, denizler kayıksız, ağlarsa balıksız kaldılar. Kirli eller, temiz denizlerimizi kirlettiler. TDP, bu vatanın toprağına, taşına sahip çıkmaya, bu milletin sofrasına, aşına, bereket katmaya geldi. Çünkü iki kalbi iki kıtayla buluşturduk, iki elimizi de Türkiye'yle kavuşturduk. İktidarın enerjisi bitti, yol yakınken gitmeli. Yoksulluk artıyor, çaresizlik çoğalıyor, sosyalleşme azalıyor. Kısa çalışma ödeneği ne olacak? İşten çıkarma yasağı yeniden başlayacak, o zaman bu millet ne yiyip ne içecek? Kendi kaderine mahkum mu edilecek? İktidarın kapısı artık millete kapandı, değişimin kapısı ise bu millete açıldı. Bu kapı milletin kapısıdır, bu kapı anahtarı olmayan tek kapıdır. TDP iktidarında mutluluğu kapınıza getirmek ve o kapıdan birlikte geçerek güçlü Türkiye'nin yolunu açmak, bizlerin en büyük hedefidir. Çünkü bu kapı sevginin kapısıdır, çünkü bu kapı demokrasinin kapısıdır, çünkü bu kapı milletin kapısıdır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı