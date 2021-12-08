TDP Genel Başkanı Sarıgül, Çorum'da gündemi değerlendirdi Açıklaması

HATAY (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Suriye'nin Hatay ile ilgili açıklamasına ilişkin, "Şunu bütün dünya bilsin ki biz içeride mücadelemizi veririz, demokrasinin gereklerini yaparız ama Türkiye'mize en ufak müdahale olduğu zaman bütün siyasi partiler birleşiriz, Türkiye'mize göz dikmek isteyenlerin hesabını yüzde 100 hep beraber görürüz." dedi.

Sarıgül, Çorum'daki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de son dönemdeki fiyat artışlarına dikkati çekti.

Bütün fırsatçılara seslendiğini belirten Sarıgül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sakın ha sakın, malları karaborsaya düşürüp de benim yurttaşlarımı mağdur duruma düşürmeyin. Malları stok yapıp da piyasada fiyatları yükseltmeyin. Şu anda herkesin, sorumluluğunun bilincinde olması lazım. Tüccarlarımıza sesleniyorum; fırsatçılık sakın ha sakın yapmayın. Türkiye Değişim Partisi olarak, ülkemiz Allah korusun, 'Sıkıntıya düşsün, perişan olsun da biz bir an önce iktidar olalım' diyen bir parti değiliz. Türkiye Değişim Partisi, önce ülkemizin mutluluğunu düşünen bir parti. O nedenle sorumluluğumuzun bilinci içindeyiz. Bütün iş adamlarını, tüccarları bu konuda yardımcı olmaya, stokçuluk yapmamaya, malları piyasadan çekmemeye, piyasanın işlerine yardımcı olmaya davet ediyorum."

Geçen hafta Suriye'den Hatay ile ilgili talihsiz bir açıklama geldiğini hatırlatan Sarıgül, "Suriye, Hatay'a dil uzattı. Şunu bütün dünya bilsin ki biz içeride mücadelemizi veririz, demokrasinin gereklerini yaparız ama Türkiye'mize en ufak müdahale olduğu zaman bütün siyasi partiler birleşiriz, Türkiye'mize göz dikmek isteyenlerin hesabını yüzde 100 hep beraber görürüz. O nedenle Hatay, Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyeti'ne en son, en gözde armağanlarından biridir. Kimse Hatay'a göz dikmesin, Hatay bizim için Atatürk milliyetçiliğidir, bağımsız Türkiye'nin en önemli parçasıdır." diye konuştu.

Asgari ücret düzenlemesine de değinen Sarıgül, bağımsız, yeminli 3 uluslararası araştırma şirketinden yardım alınarak, asgari ücretin belirlenebileceğini söyledi.

Sosyal ve ekonomik konsey adı altında sendikaların da içinde olduğu bir çalışma grubu kurulabileceğini anlatan Sarıgül, asgari ücret üzerinden siyaset yapılmaması gerektiğini vurguladı.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, şunları kaydetti:

"İnsanlar evlerine ekmek götüremiyor, şeker, süt alamıyor, bir parti çıkıyor 'Asgari ücret 10 bin lira olsun', birisi '12 bin lira olsun', biri '8 bin lira olsun' diyor. Biz böylesine sorumsuz konuşan bir parti değiliz. Asgari ücret üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmuyoruz. Ekonomik ve sosyal konsey mutlaka bir araya gelmeli, üç yeminli uluslararası araştırma kuruluşuyla araştırma yapılmalı ve çıkan fiyat, asgari ücretli yurttaşlarımıza mutlaka verilmeli. Şu anda insanlar son derece mağdur. Bir asgari ücretlinin maaşı Türkmenistan'da, Kazakistan'da ne ise maalesef neredeyse 180 dolara düştü. Bundan dolayı son derece üzgünüm. Esnafa da aynı şekilde destek vermek lazım."

Sarıgül, "gölge kabine" çalışmalarına hız verdiklerini dile getirerek, "Partimizin kuruluş yıl dönümünü, 20 Aralık'ta, birinci senemizi dolduruyoruz ve yıl başında, 'yeni yıl yeni iktidar' sloganıyla ilk gölge bakanımızı kamuoyuyla tanıştıracağız. O gölge bakanımız da maliye gölge bakanımız olacak." ifadesini kullandı.

#AsgariÜcret Tespit Komisyonu ikinci toplantısına başladı!



Sizce, Asgari Ücret ne kadar olmalı? — Haberler (@Haberler) December 7, 2021

AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri

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