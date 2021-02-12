TDP Genel Başkanı Sarıgül, Burdur'da partisinin il başkanlığı binasının açılışını yaptı Açıklaması
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TDP Genel Başkanı Sarıgül, Burdur'da partisinin il başkanlığı binasının açılışını yaptı Açıklaması

12.02.2021 19:07 | Son Güncelleme: 12.02.2021 19:10
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Burdur'da partisinin il başkanlığı binasının açılışını yaptı Açıklaması

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, alın terini ve emeği her zaman koruyacaklarını bildirdi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, alın terini ve emeği her zaman koruyacaklarını bildirdi.

Sarıgül, partisinin Burdur İl Başkanlığı binasının açılışında, herkesin varlıklı, sofraların da bereketli olması temennisinde bulundu.

Cumhuriyetin değerlerini koruyan, Atatürk ilkelerini savunan, evrensel hukuk kurallarını uyan, Türkiye'nin en demokratik partisini kurduklarını savunan Sarıgül, birliğin ve sevginin partisi olduklarını söyledi.

Esnafın ve sanayicinin en güçlü şekilde desteklenmesi gerektiğini ifade eden Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi üretimin yanında olacak. Alın terini ve emeği her zaman koruyacaktır." dedi.

Partinin Burdur İl Başkanı Murat Altınöz ile Salda Gölü'nü gezen Sarıgül, vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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