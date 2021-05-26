TDP Genel Başkanı Sarıgül, Bolu'da konuştu Açıklaması

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İsrail'in Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İsrail'in Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Sarıgül, partisinin Bolu İl Başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, Filistin konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumunun barışa, demokrasiye, insan haklarına sığmadığını belirtti. İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınayan Sarıgül, "İbadet yapan insanların üzerine silahla gitme mantığını Türkiye Değişim Partisi olarak dünyanın neresinde olursa olsun asla kabul edemeyiz." dedi.

Sarıgül, Amerika Birleşik Devletleri'nin çifte standart uyguladığını ifade ederek "Kendisine bir şey olduğu zaman başka türlü davranıyor ama İslam ülkelerinden herhangi birisine bir şey olduğu zaman üzülerek ifade ediyorum ki sessiz kalıyor. Bu konuyu sonuna kadar takip edeceğiz." diye konuştu.

Salgın sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Sarıgül, "Pandemi sürecinde kısa çalışma ödeneğinin devam etmesi bizim için son derece önemlidir. İnşallah devletimizin ışığı hiçbir zaman sönmesin. Esnafımızın ışığı da hiçbir zaman sönmesin." değerlendirmesini yaptı.

Sarıgül, her toplantıda mutlaka tarımı gündeme getireceklerini dile getirerek "Buradan sormak istiyorum; köprülere, otoyollara alım garantisi var da çiftçimize alım garantisi niye yok? Türkiye Değişim Partisi iktidarında bütün çiftçimize söz veriyoruz. Ektiklerini mutlaka ve mutlaka alım garantisiyle alacağız. Türkiye'nin en büyük petrolü tarımdır. Tarımı ön plana çıkaracağız. Türkiye'mizin ekilmeyen toprağı kalmayacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz