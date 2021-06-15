TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Biz TDP olarak, Türk milletini birlikte yaşamaya ve bu ülkeyi dimdik ayakta tutarak yeniden güçlü kılmaya kararlıyız"
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TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Biz TDP olarak, Türk milletini birlikte yaşamaya ve bu ülkeyi dimdik ayakta tutarak yeniden güçlü kılmaya kararlıyız"

TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'Biz TDP olarak, Türk milletini birlikte yaşamaya ve bu ülkeyi dimdik ayakta tutarak yeniden güçlü kılmaya kararlıyız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin 2. Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuştu.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin 2. Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuştu. Başkan Sarıgül, "Biz TDP olarak, Türk milletini birlikte yaşamaya ve bu ülkeyi dimdik ayakta tutarak yeniden güçlü kılmaya kararlıyız" dedi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Ankara'da bir otelde partisinin 2. Genişletilmiş İl Başkanları ile bir araya geldi. Başkan Sarıgül, "Biz TDP olarak, Türk milletini birlikte yaşamaya ve bu ülkeyi dimdik ayakta tutarak yeniden güçlü kılmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

"Bizler, buralara ne büyük mücadeleler vererek geldik"

TDP Partisi Başkanı Sarıgül, "Bizler, buralara ne büyük mücadeleler vererek geldik, nelerden vazgeçtik. Tehlike görünce kaçmadan, yan gelip yatmadan, kimseye kötü söz etmeden, tehditlere de boyun eğmeden, bileğimizin hakkıyla geldik. Çok yakında yüzbinlerce yurttaşımızı değişim kapısında bekliyoruz, o kapıdan birlikte girecek ve güçlü Türkiye'yi hep beraber yeniden inşa edeceğiz çünkü biz TDP'yiz" dedi.

"İktidarlar da iklimler gibidir, mevsimi gelince değişir"

"Biz bu vatanın sesiyiz, sesimizi kesmek isteyenler olduğunda, sesimiz elbette daha da yükselecek" diyen Sarıgül, "Sevgili Teşkilat Başkanlarım; iktidarlar da iklimler gibidir, mevsimi gelince değişir! Bu sebeple artık, değişimin de mevsimi gelmiştir. Biz neden demokratik kitle partisiyiz? Çünkü ötekisi olmayan, hedefinden şaşmayan, adaleti savunan, yedi bölgeye el veren bir partiyiz. El verelim, oy verelim, değişimi hep birlikte gerçekleştirelim" ifadelerini kullandı.

"Siyaset, bir zenginleşme aracı değildir"

Siyasetin bir zenginleşme aracı olmadığına değinen Sarıgül, "Zenginlik, siyasetçinin millete olan bağlılığı, samimiyeti ve dürüstlüğü olmalıdır. Bizim için esas olan, ülke birliği ve bütünlüğüdür, gerisi teferruattır. Devletimizin çıkarları, her şeyin üzerindendir. Bizim partimiz gençlerin rol modelidir çünkü biz gençlerin beklediği yenilikçi, reformlara açık, bilimi ve teknolojiyi takip eden, kültür ve sanatsız hareket etmeyen, engin görüşlü, herkesi kucaklayan, değişime açık bir partiyiz" şeklinde konuştu.

"Biz muhalefet değil, alternatifiz"

Sarıgül konuşmasının sonunda şunları kaydetti: "Biz muhalefet değil, alternatifiz. Biz, reaksiyon hareketi değiliz, biz, çözüm ve aksiyon hareketiyiz. Bizim, polemikle, lafla, atışmayla işimiz yok. Bizim işimiz çare bulmak. Bizim; sen ben kavgasında, sağ sol kavgasında işimiz yok. Bizim işimiz; 83 milyona, mutlu bir Türkiye vermek. Biz; bugünkü siyasetin figüranı değiliz, biz; ezilen halkın, sesiyiz, biz; yoksul vatandaşın, kalesiyiz. Biz; bu düzenin partisi değiliz. Biz, halkın bizatihi kendisiyiz. Biz; Türkiye Değişim Partisiyiz" diye konuştu. - ANKARA

TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'Biz TDP olarak, Türk milletini birlikte yaşamaya ve bu ülkeyi dimdik ayakta tutarak yeniden güçlü kılmaya kararlıyız'
TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'Biz TDP olarak, Türk milletini birlikte yaşamaya ve bu ülkeyi dimdik ayakta tutarak yeniden güçlü kılmaya kararlıyız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Biz TDP olarak, Türk milletini birlikte yaşamaya ve bu ülkeyi dimdik ayakta tutarak yeniden güçlü kılmaya kararlıyız" - Haberler
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