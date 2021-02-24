TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Birbiriyle kucaklaşan, yardımlaşan bir Türkiye arzu ediyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Birbiriyle kucaklaşan, yardımlaşan bir Türkiye arzu ediyoruz"

24.02.2021 13:13 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:07

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Birbiriyle kucaklaşan, yardımlaşan, yarınlara kardeşçe ve umutla bakan bir Türkiye arzu ediyoruz.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Birbiriyle kucaklaşan, yardımlaşan, yarınlara kardeşçe ve umutla bakan bir Türkiye arzu ediyoruz." dedi.

Sarıgül, bir otelde düzenlenen partisinin İl Başkanları Toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye'de siyasi kutuplaşma yaşandığını, mevcut siyasi aktörlerin kutuplaşmayı ortadan kaldırmak yerine daha da artırdığını savundu.

Demokratik toplumsal mutabakat oluşturmak yerine kavga edildiğini söyleyen Sarıgül, "Bugünkü siyaset anlayışıyla ülkemizin yol alması mümkün değildir. Adalet sistemindeki tıkanıklık ülkemizin gelişmesini ve güçlenmesini önlemektedir. Öte yandan ekonomik kriz ve işsizlik, pandemide alınan eksik önlemler başta esnafımız olmak üzere birçok kesimin canını yakmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'de güçlü reformlara ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Sarıgül, "Birbiriyle kucaklaşan, yardımlaşan, yarınlara kardeşçe ve umutla bakan bir Türkiye arzu ediyoruz. Bütün vatandaşlarımızın eşit olduğu, her inancın birbirine saygı duyduğu bir Türkiye arzu ediyoruz." diye konuştu.

Partisinin teşkilatlanma çalışmaları hakkında da bilgi veren TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye'nin yarısından fazlasında teşkilatlandıklarını aktardı.

TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'Birbiriyle kucaklaşan, yardımlaşan bir Türkiye arzu ediyoruz'
TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'Birbiriyle kucaklaşan, yardımlaşan bir Türkiye arzu ediyoruz'
TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'Birbiriyle kucaklaşan, yardımlaşan bir Türkiye arzu ediyoruz'
TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'Birbiriyle kucaklaşan, yardımlaşan bir Türkiye arzu ediyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Hulusi Akar Berat Albayrak Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Toygun Ateş Meghan Markle İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Cenk Tosun Fatih Terim Hüseyin Göçek Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Birbiriyle kucaklaşan, yardımlaşan bir Türkiye arzu ediyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 14:07:10. #1.15#
title