TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Birbiriyle kucaklaşan, yardımlaşan bir Türkiye arzu ediyoruz"

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Birbiriyle kucaklaşan, yardımlaşan, yarınlara kardeşçe ve umutla bakan bir Türkiye arzu ediyoruz.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Birbiriyle kucaklaşan, yardımlaşan, yarınlara kardeşçe ve umutla bakan bir Türkiye arzu ediyoruz." dedi.

Sarıgül, bir otelde düzenlenen partisinin İl Başkanları Toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye'de siyasi kutuplaşma yaşandığını, mevcut siyasi aktörlerin kutuplaşmayı ortadan kaldırmak yerine daha da artırdığını savundu.

Demokratik toplumsal mutabakat oluşturmak yerine kavga edildiğini söyleyen Sarıgül, "Bugünkü siyaset anlayışıyla ülkemizin yol alması mümkün değildir. Adalet sistemindeki tıkanıklık ülkemizin gelişmesini ve güçlenmesini önlemektedir. Öte yandan ekonomik kriz ve işsizlik, pandemide alınan eksik önlemler başta esnafımız olmak üzere birçok kesimin canını yakmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'de güçlü reformlara ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Sarıgül, "Birbiriyle kucaklaşan, yardımlaşan, yarınlara kardeşçe ve umutla bakan bir Türkiye arzu ediyoruz. Bütün vatandaşlarımızın eşit olduğu, her inancın birbirine saygı duyduğu bir Türkiye arzu ediyoruz." diye konuştu.

Partisinin teşkilatlanma çalışmaları hakkında da bilgi veren TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye'nin yarısından fazlasında teşkilatlandıklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı