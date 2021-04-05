TDP Genel Başkanı Sarıgül, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi Açıklaması

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bazı emekli amirallerin açıklamasının haddini aştığını, hiçbir demokratik ülkede kabul edilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bazı emekli amirallerin açıklamasının haddini aştığını, hiçbir demokratik ülkede kabul edilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Sivil toplum kuruluşları ve esnaf ziyaretinde bulunmak üzere kente gelen Sarıgül, partililerle Selimiye Camisi'ni gezdi. Daha sonra gazetecilere bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulunan Sarıgül, Türkiye'de ne yazık ki demokrasinin yeteri kadar kavranmadığını, demokrasinin ne olduğunu hala anlamayanların olduğunu belirtti.

Türkiye'deki herkesin sandığa saygı göstermesinin şart olduğunu ifade eden Sarıgül, "Herkes, görüş ve düşüncelerini söylemekte serbesttir. Ancak askerlerimiz, sadece bayrağımız ve toprağımızı, hudutlarımızı korumakla görevlidir. Siyasal gelişmeler mutlaka ülkedeki siyasi partilere bırakılmalıdır. Kışlaya siyaset girmemelidir. Kışla da siyasete karışmamalıdır. Niye gece yarısı? Niye generaller? Kabul edilebilir bir olay asla değildir." dedi.

Sarıgül, Montrö Sözleşmesi'nin Türkiye'nin tapusu olduğunu, uluslararası alanda son derece önemli diplomatik bir başarı olduğunu ifade etti. Açıklamanın haddini aştığını, hiçbir demokratik ülkede kabul edilmesinin mümkün olmadığını aktaran Sarıgül, şunları kaydetti:

"Hangi mantıkla, hangi amaçla gece saat 03.00'te neden ihtiyaç duyulmuştur? Bunların üzerinde detaylı bir şekilde durmak gerekir. Türkiye Değişim Partisinin anlayışı seçimle gelen mutlaka ve mutlaka seçimle gitmelidir. En büyük güç, ülkemizde yurttaşlarımızın demokratik gücüdür. Millet iradesinin üstünde hiçbir iradeyi kabul etmemiz mümkün değildir. Muhalefet partileri görevlerini bugüne kadar yapamadıkları için, birileri bildiri yazma arayışına girmiştir. Türkiye Değişim Partisi herkesi sağ duyulu davranmaya, demokratik hak ve özgürlüklerin korunması noktasında kararlı bir şekilde duruş almaya davet etmektedir."

Sarıgül, açıklamanın ardından esnafı ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı