TDP Genel Başkanı Sarıgül basın toplantısı düzenledi Açıklaması

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "ABD, Türkiye'de hangi muhalefet partisine maddi destek verdiyse onu mutlaka ve mutlaka açıklamalıdır.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "ABD, Türkiye'de hangi muhalefet partisine maddi destek verdiyse onu mutlaka ve mutlaka açıklamalıdır." dedi.

Sarıgül, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Büyük mücadeleler sonucunda kuruluşunu tamamladıkları TDP'yi kararsız ve değişim arzulayan seçmelerin tercih edeceğini belirten Sarıgül, büyük kurultayın ardından Türkiye'nin tüm bölgelerinde vatandaşlarla buluşacaklarını söyledi.

Kovid-19 sürecinde iktidar partisinin sınıfta kaldığını öne süren Sarıgül, "Pazar günü kapatmanın bir anlamı var mı? Buradan bütün vicdanlara seslenmek istiyorum. 17 aydır kapalı olan işletmeler var. Bu insanlar evlerine ne götürür, ne yer, ne içer? Bunlardan dolayı son derece üzgünüz." diye konuştu.

Sarıgül, restoran ve kafelerin 1 Haziran'da müşteri kabul etmeye başlayacağı yönündeki kararın, bir gün önce açıklanmasını da eleştirerek, "Binlerce esnafımız sıkıntı içerisinde kaldı. Esnaflarımıza cuma günü bunu söyleseydik onlar da ona göre tedariklerini yapsaydı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim kampanyası sırasında Türkiye'deki muhalefet partilerine destek verileceğine yönelik sözlerini de anımsatan Sarıgül, şunları kaydetti:

"Bunu ağır bir hakaret ve demokrasi ayıbı olarak kabul ediyorum. Biz TDP olarak bir tek Allah'ımızdan ve yurttaşlarımızdan destek alırız. ABD yetkilileri, Türkiye üzerinde böyle bir konuşma yapma hakkına asla ve asla sahip değilsiniz. Buradan sesleniyorum; 'Demokrasi, şeffaflık, dürüstlük ve başka ülkelerin içişlerine karışmıyorum' diyen ABD, Türkiye'de hangi muhalefet partisine maddi destek verdiyse onu mutlaka ve mutlaka açıklamalıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay