TDP Genel Başkanı Sarıgül, Aydın'da partisinin il başkanlığı binasının açılışında konuştu Açıklaması - Haberler
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TDP Genel Başkanı Sarıgül, Aydın'da partisinin il başkanlığı binasının açılışında konuştu Açıklaması

AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Politika
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Aydın'da partisinin il başkanlığı binasının açılışında konuştu Açıklaması

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, seçim ittifaklarına ilişkin "İlk turda hiçbir grupla ittifak yapılmasını doğru bulmuyoruz.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, seçim ittifaklarına ilişkin "İlk turda hiçbir grupla ittifak yapılmasını doğru bulmuyoruz." dedi.

Sarıgül, Aydın'ın Efeler ilçesinde partisinin Aydın İl Başkanı Selçuk Yasan ile beraber esnafı ziyaret etti. Vatandaşlarla da bir araya gelen Sarıgül, daha sonra partisinin il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

Sarıgül, açılışta Aydın'ı daha zengin, güçlü ve gelişmiş bir şehir yapmak için el birliğiyle çalışacaklarını söyledi.

Devletin bütünlüğünü savunan bir parti olduklarını belirten Sarıgül, "Önce devletimiz gelir, sonra partimiz gelir. Devletimize laf söyletmeyiz, devletimize kelime ettirmeyiz. Atalarımızın, dedelerimizin bize bıraktığı bu bayrağımızı ve toprağımızı en iyi şekilde koruyup kollamak bizim görevimizdir." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs salgınına değinen Sarıgül, "Bilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Ana fikrimiz mutlaka tüm yurttaşlarımızın aşı yaptırmalarından yanadır." dedi.

Sarıgül, seçim ittifakına ilişkin ise şöyle konuştu:

"İlk turda hiçbir grupla ittifak yapılmasını doğru bulmuyoruz. İlk turda her partinin kendi adayını çıkararak kendi oyunu almasını arzu ederiz. Bizim oyumuz neden diğer grupların arasında olsun. İkinci turda zaten şekilleniyor. İttifakı, ülkemizin yararına olursa destekleriz. Demokratik parlamenter sistem doğru bir sistem."

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Aydın'da partisinin il başkanlığı binasının açılışında konuştu Açıklaması

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Aydın'da partisinin il başkanlığı binasının açılışında konuştu Açıklaması

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Aydın'da partisinin il başkanlığı binasının açılışında konuştu Açıklaması

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Aydın'da partisinin il başkanlığı binasının açılışında konuştu Açıklaması

AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri

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Haber: TDP Genel Başkanı Sarıgül, Aydın'da partisinin il başkanlığı binasının açılışında konuştu Açıklaması - Haberler
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