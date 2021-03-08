TDP Genel Başkanı Sarıgül, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Zübeyde Hanım'ın anıt mezarını ziyaret etti
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TDP Genel Başkanı Sarıgül, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Zübeyde Hanım'ın anıt mezarını ziyaret etti

08.03.2021 14:43 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:46
TDP Genel Başkanı Sarıgül, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Zübeyde Hanım'ın anıt mezarını ziyaret etti

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "21. yüzyılda, bu dönemde kadına şiddeti ortadan kaldırmak için bütün partiler el birliği yapmalıyız." dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "21. yüzyılda, bu dönemde kadına şiddeti ortadan kaldırmak için bütün partiler el birliği yapmalıyız." dedi.

Sarıgül, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın Karşıyaka ilçesinde bulunan anıt mezarını ziyaret ederek, çelenk koydu ve karanfil bıraktı.

Kadına şiddetin son bulmasını istediklerini belirten Sarıgül, bu konuda bütün siyasi partilerin bir araya gelerek ortak yasa yapmaları gerektiğini vurguladı.

Toplumda eğitimin ön plana çıkarılmasının önemine işaret eden Sarıgül, şöyle konuştu:

"21. yüzyılda, bu dönemde kadına şiddeti ortadan kaldırmak için bütün partiler el birliği yapmalıyız. Kadına şiddeti siyaset malzemesi olmaktan çıkarmalıyız. Kadına şiddeti oy almak için konuşmaktan çıkarmalıyız. Kadına şiddet hepimizi ilgilendiriyor. Bu sosyal vakaya yasal düzenlemelerle, hep birlikte bir araya gelerek mutlaka çözüm bulmamız lazım. Bir erkek pompalı tüfekle eşini öldürecek noktaya gelmişse, burada eğitim sorunu vardır. Eğitimi de ortaokuldan, liseden, üniversiteye kadar en iyi şekilde vermemiz ve gözden geçirmemiz lazım."

8 Mart'ta kadınların sosyal, ekonomik ve toplumsal sorunlarının konuşulmasını isteyen Sarıgül, yaşananlardan dolayı üzüntülü olduklarını, bugün de partisindeki kadınlarla Zübeyde Hanım'ın huzuruna geldiklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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