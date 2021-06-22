TDP Genel Başkanı Sarıgül: "4T formülümüz 5T oldu, tarım, teknoloji, turizm, tekstil, tasarruf"
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TDP Genel Başkanı Sarıgül: "4T formülümüz 5T oldu, tarım, teknoloji, turizm, tekstil, tasarruf"

TDP Genel Başkanı Sarıgül: '4T formülümüz 5T oldu, tarım, teknoloji, turizm, tekstil, tasarruf'
Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Güncel

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin 4T formülüne 5'incisini eklediklerini belirterek, "4T, 5T oldu, tarım, teknoloji, turizm, tekstil, beşincisi de tasarruf." dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin 4T formülüne 5'incisini eklediklerini belirterek, "4T, 5T oldu, tarım, teknoloji, turizm, tekstil, beşincisi de tasarruf." dedi.

Sarıgül, partisinin Çankaya 1. Olağan Kongresi'nde, ana ilkelerinin "Atatürk milliyetçiliği" olduğunu ve bundan gurur duyduklarını belirtti.

Demokrasinin, özgürlüğün, insan haklarının, bireyin mutluluğunun önemini dile getiren Sarıgül, "56 İslam ülkesi var. 56 İslam ülkesi içinde demokrasi diyorsak, bağımsızlık diyorsak, özgürlük diyorsak, inançlarımızı doya doya yaşayabiliyorsak alınan cumhuriyet kararına borçluyuz." ifadelerini kullandı.

TDP'nin toplumun her kesiminden oy aldığını ifade eden Sarıgül, "Bugünkü iktidarın yanlışlarını, yaptıkları eksiklerin esnaflarımızı, çiftçilerimizi, köylülerimizi, gençlerimizi ne kadar sıkıntıya soktuğunu her yerde anlatacağız. Bizim 4T formülümüz vardı şimdi ona 5T'yi ilave ediyoruz. 4T, 5T oldu, tarım, teknoloji, turizm, tekstil, beşincisi de tasarruf." diye konuştu.

Sarıgül, TDP olarak demokratik parlamenter sistemi savunduklarını belirterek, "Bugünkü başkanlık sistemi Türkiyemizin lehine olan bir sistem değil aleyhine olan bir sistemdir." iddiasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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TDP Genel Başkanı Sarıgül: "4T formülümüz 5T oldu, tarım, teknoloji, turizm, tekstil, tasarruf" - Haberler
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