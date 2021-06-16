TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu
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TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu
Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Politika

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Zonguldak'ta çeşitli temaslarda bulundu.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Zonguldak'ta çeşitli temaslarda bulundu.

Kozlu ve Alaplı ilçelerindeki parti binalarının açılışı ile ilçe kongrelerine katılmak için kente gelen Sarıgül, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Kozlu Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kredi Kooperatifini de ziyaret eden Sarıgül, burada yaptığı konuşmada, esnafın mutluluğunun Türkiye'nin mutluluğu olduğunu ve salgın süresince kısa çalışma ödeneğinin devam ettirilmesinin esnafın biraz daha yüzünün gülmesine eşdeğer olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovi-19) mücadelede aşılama çalışmalarına değinen Sarıgül, "Aşılama konusu son derece hızlı bir şekilde ilerliyor. Sayın Bakanımızın burada önemli gayretleri olduğunu görüyoruz. Pandemi dediğimiz, maalesef dünyayı sıkıntıya sokan bu hastalıktan yurttaşlarımız inşallah kurtulmuş olur." dedi.

Partisinin Kozlu ilçe binası önünde partililerle ve vatandaşlara da seslenen Sarıgül, 4T formülüyle Türkiye'yi şahlandıracaklarını belirterek, "Özellikle turizmde, tekstilde, tarımda, teknolojide çok başka noktalara geleceğiz. Bugün Türkiye için en önemlisi tarımdır. Türkiye Değişim Partisi iktidarında çiftçilerimizin yüzü gülecek. Tarıma son derece büyük önem vereceğiz. Ekilmeyen, biçilmeyen bir tek tarlamız kesinlikle kalmayacak. Çiftçilerimize alım garantisini en iyi düzeyde vereceğiz." diye konuştu.

Sarıgül, daha sonra Alaplı ilçesindeki parti binası açılışına ve ilçe kongresine katıldı. Vatandaşlarla sohbet eden Sarıgül, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'i ziyaret etti.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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