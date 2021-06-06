ZONGULDAK - TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, basın toplantısı düzenledi
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ZONGULDAK - TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, basın toplantısı düzenledi

Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Politika

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, doğal gaz arama çalışmalarına ilişkin, "Gaz aramalarının yapıldığını büyük bir heyecanla ve sevgiyle görüyoruz.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, doğal gaz arama çalışmalarına ilişkin, "Gaz aramalarının yapıldığını büyük bir heyecanla ve sevgiyle görüyoruz. Gaz aramaları geç kalmış bir olaydır ama takdir ediyoruz." dedi.

Sarıgül, partisinin Zonguldak il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Zonguldak'a önem verdiklerini, emek kenti olan şehri ziyaret etmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Doğal gaz arama çalışmalarının yapıldığını anlatan Sarıgül, "Gaz aramalarının yapıldığını büyük bir heyecanla ve sevgiyle görüyoruz. Gaz aramaları geç kalmış bir olaydır ama takdir ediyoruz. Bizim en büyük petrolümüz tarımdır, hayvancılıktır. Partimizin iktidarında tarıma ve hayvancılığa da son derece büyük önem vereceğiz." diye konuştu.

"ABD, Türk demokrasisinden lütfen elini çek"

Sarıgül, ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'deki muhalefete destek verileceğine ilişkin sözlerini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Soruyorum, hangi muhalefet partisini destekledinizse hangi şartlarda, hangi koşullarla destekliyorsanız lütfen bunu açıklayın. TDP olarak iktidara en hazırlıklı, kadrolarımızla bilgilerimizle becerilerimizle yeteneklerimizle iktidara en yakın muhalefet partisi olarak ABD Başkanının bu sözlerini kınıyoruz. Bu sözlerini demokrasi ayıbı olarak görüyoruz ve Türkiye demokrasisi böyle bir şaibe altında asla ve asla kalamaz. Türkiye Değişim Partisi olarak bunun takipçisi olacağız, demokrasimizin şaibe altında kalmasına, demokrasimize gölge düşürülmesine asla izin vermeyiz. Söze geldiği zaman, 'Barış, özgürlük, bireyin mutluluğu, hiçbir ülkenin içişlerine karışmayız' diyen Amerika nasıl oluyor da 'Türkiye'de bir muhalefet partisini destekleyelim' diye açıklama yapıyor. Buna lütfen açıklık getirmelidir."

Partisinin desteği önce Allah'tan sonra da hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden yurttaşlardan aldığını aktaran Sarıgül, "ABD, Türk demokrasisinden lütfen elini çek." diye konuştu.

ZONGULDAK - TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, basın toplantısı düzenledi
ZONGULDAK - TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, basın toplantısı düzenledi
ZONGULDAK - TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, basın toplantısı düzenledi
ZONGULDAK - TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, basın toplantısı düzenledi
ZONGULDAK - TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, basın toplantısı düzenledi
ZONGULDAK - TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, basın toplantısı düzenledi
ZONGULDAK - TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, basın toplantısı düzenledi
ZONGULDAK - TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, basın toplantısı düzenledi
ZONGULDAK - TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, basın toplantısı düzenledi
ZONGULDAK - TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, basın toplantısı düzenledi
ZONGULDAK - TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, basın toplantısı düzenledi
ZONGULDAK - TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, basın toplantısı düzenledi
ZONGULDAK - TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, basın toplantısı düzenledi
ZONGULDAK - TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, basın toplantısı düzenledi
ZONGULDAK - TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, basın toplantısı düzenledi
ZONGULDAK - TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, basın toplantısı düzenledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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ZONGULDAK - TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, basın toplantısı düzenledi - Haberler
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