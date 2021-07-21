TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: "TDP iktidarında şeker pancarı üretim yasakları kalkacak"
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TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: "TDP iktidarında şeker pancarı üretim yasakları kalkacak"

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: 'TDP iktidarında şeker pancarı üretim yasakları kalkacak'
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Politika

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, şeker pancarı ve tütünün altın ve petrol kadar değerli olduğunu belirterek iktidara geldiklerinde şeker pancarı üretim yasaklarını kaldıracaklarını söyledi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, şeker pancarı ve tütünün altın ve petrol kadar değerli olduğunu belirterek iktidara geldiklerinde şeker pancarı üretim yasaklarını kaldıracaklarını söyledi.

Sarıgül, partisince Sivas'ta düzenlenen bayramlaşma programının ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Sarıgül, iktidar olduklarında emeklilerin huzur içinde yaşayacağı bir emeklilik sistemini hayata geçireceklerini anlatarak "Emekli maaşlarının hesaplanmasında gerçek enflasyon verilerini dikkate alacağız ama yetmez, buna ek refah payı uygulamasını da hayata geçireceğiz." dedi.

Şeker pancarı ve tütün üretimine de değinen Sarıgül, "Bakın, bir kez daha söylüyorum, şeker pancarı ve tütün, bunlar son derece önemli, altın gibi petrol gibi. Bunlar da bizim altınımız, petrolümüz. Ama ne var? Yasak var. Ama ne var? Üretim sınırlaması var. Yani bu kıymetli ürünlerimiz gerektiği gibi ekilemiyor, üretilemiyor. Türkiye Değişim Partisi iktidarında şeker pancarı üretim yasakları kalkacak, şeker pancarı destekleme alımları yeniden başlayacak." diye konuştu.

Sarıgül, Zülfü Livaneli'nin eski başbakan Bülent Ecevit ile ilgili açıklamalarına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Sayın Ecevit'in düşünceleri yalnız değildir, sahipsiz hiç değildir. Sayın Ecevit, işçi haklarını daima ön planda tutmuş, kültür ve sanata en büyük desteği vermiştir. Sayın Ecevit, Amerika Birleşik Devletlerine ve tüm emperyalist güçlere gerektiğinde baş kaldırmıştır. Siz kim oluyorsunuz da Sayın Ecevit'e laf söyleme hakkını kendinizde buluyorsunuz? Haddinizi bilin ve Sayın Ecevit'ten özür dileyin."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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