TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin İstanbul 1. Olağan Kongresi'ne katıldı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin İstanbul 1. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin İstanbul 1. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Sarıgül, Şişli'deki bir otelde düzenlenen kongredeki konuşmasında, TDP İstanbul İl Başkanı Yusuf Polat ve arkadaşlarını tebrik etti.

Partilerinin ana felsefesinin adalet olduğunu belirten Sarıgül, TDP olarak adaletli, doğrudan ve haktan yana, güçlünün değil her zaman haklının yanında olacaklarını kaydetti.

Türkiye'yi gezdiğini ve işsizliğin her geçen gün arttığını gördüğünü, emeklinin, memurun ve işçinin alım gücünün düştüğünü, gençlerin hayallerini yitirdiğini öne süren Sarıgül, "Arkadaşlarımız araştırıyorlar. Soruyoruz iktidara. Pırlantadan almadığınız vergiyi etten, sütten, ekmekten, kitaptan da almayın." diye konuştu.

Adım adım, durmadan, dinlenmeden, ülkenin her karış toprağına dokunacaklarını belirten Sarıgül, il ve ilçe kongrelerinin bitmek üzere olduğunu, yeni bir canlanma, uyanış ve değişim dönemini bugün burada başlattıklarını aktardı.

TDP'nin sorun değil çözüm üreten parti olacağını ifade eden Sarıgül, şöyle konuştu:

"Güzel Türkiye'mizde gençler ne istiyor? Özgürlük, adalet, eşit eğitim hakkı, iş, değişim istiyor. Ülkemizde kadınlarımız ne istiyor? Can güvenliği istiyor. Evde, işte, sokakta eşitlik istiyor. Şiddetin olmadığı, hakkının yenmediği, emeğinin çalınmadığı bir ortamı kadınlarımıza hazırlayacak olan tek parti Türkiye Değişim Partisidir. Ülkemizde engelliler ne istiyor? Değişimi görmek, duymak ve değişimde söz sahibi olmak istiyor. 12 milyon engelliye söz veriyorum. Türkiye Değişim Partisi iktidarında Engelliler Bakanlığını yüzde 100 kuracağız."

Sarıgül, partisinin gençlik ve kadın kolları üyelerine şöyle seslendi:

"Değişim gençleri, fark yaratacaksınız. Mahallenizde, ilçenizde her hafta bir konuyu tartışacaksınız. Gençler, Türkiye Değişim Partimizi tek başına iktidar yapmak için canla başla çalışacaksınız. Ülkemiz için düşüncelerimizi yurdumuzun dört bir yanında hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden binlerce yurttaşlarımızla buluşturacaksınız. Değişim kadınları, sizlerle her eve gireceğiz, kapı kapı dolaşacağız. Çalmadığımız kapı kalmayacak. İktidarımızın anahtarı kadın kollarında olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük