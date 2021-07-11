TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin İstanbul 1. Olağan Kongresi'ne katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin İstanbul 1. Olağan Kongresi'ne katıldı

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin İstanbul 1. Olağan Kongresi'ne katıldı
Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Güncel

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin İstanbul 1. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin İstanbul 1. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Sarıgül, Şişli'deki bir otelde düzenlenen kongredeki konuşmasında, TDP İstanbul İl Başkanı Yusuf Polat ve arkadaşlarını tebrik etti.

Partilerinin ana felsefesinin adalet olduğunu belirten Sarıgül, TDP olarak adaletli, doğrudan ve haktan yana, güçlünün değil her zaman haklının yanında olacaklarını kaydetti.

Türkiye'yi gezdiğini ve işsizliğin her geçen gün arttığını gördüğünü, emeklinin, memurun ve işçinin alım gücünün düştüğünü, gençlerin hayallerini yitirdiğini öne süren Sarıgül, "Arkadaşlarımız araştırıyorlar. Soruyoruz iktidara. Pırlantadan almadığınız vergiyi etten, sütten, ekmekten, kitaptan da almayın." diye konuştu.

Adım adım, durmadan, dinlenmeden, ülkenin her karış toprağına dokunacaklarını belirten Sarıgül, il ve ilçe kongrelerinin bitmek üzere olduğunu, yeni bir canlanma, uyanış ve değişim dönemini bugün burada başlattıklarını aktardı.

TDP'nin sorun değil çözüm üreten parti olacağını ifade eden Sarıgül, şöyle konuştu:

"Güzel Türkiye'mizde gençler ne istiyor? Özgürlük, adalet, eşit eğitim hakkı, iş, değişim istiyor. Ülkemizde kadınlarımız ne istiyor? Can güvenliği istiyor. Evde, işte, sokakta eşitlik istiyor. Şiddetin olmadığı, hakkının yenmediği, emeğinin çalınmadığı bir ortamı kadınlarımıza hazırlayacak olan tek parti Türkiye Değişim Partisidir. Ülkemizde engelliler ne istiyor? Değişimi görmek, duymak ve değişimde söz sahibi olmak istiyor. 12 milyon engelliye söz veriyorum. Türkiye Değişim Partisi iktidarında Engelliler Bakanlığını yüzde 100 kuracağız."

Sarıgül, partisinin gençlik ve kadın kolları üyelerine şöyle seslendi:

"Değişim gençleri, fark yaratacaksınız. Mahallenizde, ilçenizde her hafta bir konuyu tartışacaksınız. Gençler, Türkiye Değişim Partimizi tek başına iktidar yapmak için canla başla çalışacaksınız. Ülkemiz için düşüncelerimizi yurdumuzun dört bir yanında hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden binlerce yurttaşlarımızla buluşturacaksınız. Değişim kadınları, sizlerle her eve gireceğiz, kapı kapı dolaşacağız. Çalmadığımız kapı kalmayacak. İktidarımızın anahtarı kadın kollarında olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa soykırımının 26. yılı anma törenine video mesaj gönderdi Açıklaması
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa soykırımının 26. yılı anma törenine video mesaj gönderdi Açıklaması
Erdoğan: 'Türkiye, dün olduğu gibi bugün de yarın da Bosna-Hersek'in ve Boşnak kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir'
Erdoğan: "Türkiye, dün olduğu gibi bugün de yarın da Bosna-Hersek'in ve Boşnak kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas görüşmesi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas görüşmesi Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vahap Seçer Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Tolga Akış Melisa Döngel Mohammed Al Saloussi
Spor Erol Bulut Metin Oktay Lionel Messi Mario Balotelli Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin İstanbul 1. Olağan Kongresi'ne katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 16:02:17. #1.14#

title