TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kilis'te
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TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kilis'te

20.03.2021 15:49 | Son Güncelleme: 20.03.2021 15:53
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kilis'te

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kilis'te, perşembe günü Suriye tarafından atılan roketin düştüğü alanda inceleme yapıp, karanfil bırakarak barış güvercinleri uçurdu.

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kilis'te, perşembe günü Suriye tarafından atılan roketin düştüğü alanda inceleme yapıp, karanfil bırakarak barış güvercinleri uçurdu.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sabah saatlerinde Kilis'e geldi. İlk olarak perşembe günü Suriye'deki PKK/YPG'li teröristlerce atılan roketlerin düştüğü alanda inceleme yapan Sarıgül, bölgeye karanfil bırakıp havaya barış güvercinleri uçurdu. Vatandaşlar ile sohbet eden Mustafa Sarıgül, daha sonra partisince bir düğün salonunda düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda konuşan Sarıgül, TDP'nin Atatürk ilkelerini savunan, Cumhuriyet değerlerini koruyarak geliştiren demokratik kitle partisi olduğunu belirterek, "Ülkemiz, bugün sıkıntılı bir süreç yaşamaktadır. Bugün roket atılan yerleri ziyaret ettim. Şunu roket atanlar bilsin ki, atalarımız bu güzel toprakları nasıl koruduysa, bilin ki Türkiye Değişim Partisi hudut ve bayrak birliğinden asla taviz vermeyecektir" dedi.


TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kilis'te
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kilis'te
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kilis'te
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kilis'te

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU

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