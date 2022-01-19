TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ilk Gölge Bakanı'nı açıkladı

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Sarıgül, 16.01.2022 Pazar günü Türkiye Değişim Partisi'nin ilk Gölge Bakanı'nı açıkladığı basın toplantısı yaptı.

GÖLGE MALİYE VE HAZİNE BAKANI AZİZ MURAT HATİPAĞAOĞLU

"Gölge bakan uygulaması, yönetenlerin halka bilgi vermesini, hesap vermesini sağlayacaktır. Bu uygulama, halkın halk için, halk tarafından yönetimi olan, demokrasinin işleyişine güzel bir örnek olacaktır.

Gölge bakan uygulaması, ortaya bir alternatif koymak, yapamayan gitsin, yapacak olan gelsin demektir. Ortaya bir iddia koymak, biz bu işi sizden iyi yaparız diyebilmektir. Siyaset iddia işidir. Türkiye Değişim Partisi, iddialı bir partidir."

"DEVLET, SİYASET VE EKONOMİ HALK İÇİN İŞLEMELİ"

"Ülkemiz çok zor günlerden geçiyor. Günü kurtaran politikalarla artık bu ülke yönetilemez. Devletin halk için, siyasetin halk için, ekonominin halk için işlemesi lazım. Halk için işleyen devlet; halkına güvenen devlettir. Halk için işleyen siyaset; halkı dışlamayan siyasettir. Halk için işleyen ekonomi ; halkına iş ve aş bulan ekonomidir. Ekonominin can damarı güven ortamıdır. Ekonominin temeli, demokrasi ve hukukun üstünlüğüdür."

İş dünyasında ahbap çavuş ilişkisi değil, kurumlar, kurallar ve kararlar geçerli olmalıdır. Piyasalar, eşit, şeffaf ve serbest rekabet içinde işlemelidir.

"ÜRETEN, DOYURAN VE İSTİHDAM YARATAN BİR EKONOMİ"

"Bizim hedefimiz, üreten, doyuran ve istihdam yaratan bir ekonomik düzen kurmaktır. Bunu sağlamak için, ülkeyi hukukun üstünlüğü ve demokrasi içinde yöneteceğiz. Ekonomiyi ehil ellere teslim edeceğiz. Bağımsız kurumlara müdahale etmeyeceğiz. Biz işsizliği toplumsal bir sorun olarak görüyoruz. Biz yoksulları hak sahibi olarak görüyoruz. Bize göre şehir içi ulaşım, elektrik, su ve doğalgaza erişmek temel insan hakkıdır. Sağlık hizmetleri yurttaşlık hakkıdır. Eğitimde fırsat eşitliği olmazsa olmazımızdır."

"AYŞE TEYZE'NİN MUTFAĞINA HUZUR GETİRMELİDİR"

"Uygulanan ekonomi politikaları, Ayşe Teyze'nin mutfağına huzur getirmelidir. Emekli Salih Amca'nın cebini, esnaf Rıza'nın elini rahatlatmalıdır. Çarkları döndürmeli, tarlaları sürdürmelidir. Bunu sağlayamayan politikalar içi boş laftır, sadece gözlerdeki ve sözlerdeki ışıltıdır. Benim halkım, evine sıvı yağ alamaz, kombisini açamaz haldeyken ekonomik göstergeler, başarımızı ispat ediyor derseniz, ben de buradan sorarım: Beyefendi siz hangi ülkede yaşıyorsunuz? Siz kimin hükümetisiniz? Ekmek kuyruğundaki amcama size hakkımı helal etmiyorum dedirten, bir ekonomi politikasının benim açımdan değeri sıfırdır."

"SİZİ SOĞAN, PATATES, SIVI YAĞ, EKMEK KUYRUĞUNA SOKMAYIZ"

"Buradan halkıma sesleniyorum: Bize oy verirseniz, 2023 yılında, 2053 yılında, 2073 yılında değil. Doğalgaz bulunca değil, yastık altındaki altınlarınızı verince de değil. Biz, iktidarda olduğumuz sürece, sizi aç bırakmayız, açıkta bırakmayız."

Sizi üşütmeyiz.

Sizi soğan, patates, sıvı yağ, ekmek kuyruğuna sokmayız.

Pahalılığı önleriz. Mutfaklarda huzuru sağlarız.

Çocuklarımız iyi eğitim alır, gençlerimiz iş bulur.

Memurlar, işçiler, emekliler iyi maaş alırlar.

Daha ucuza, daha çok ve daha iyi hizmet sağlarız.

Harcadığımız her kuruşun, yaptığımız her işin, hesabını veririz.

Ülkemizi içeride huzurlu, dışarıda onurlu bir ülke yaparız.

Melis Yaşar Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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