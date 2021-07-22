TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partililerle buluştu
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TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partililerle buluştu

Anadolu Ajansı / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Elazığ'da partililerle buluşmasında, "İnşallah ülkemizi barışa barışa büyüteceğiz.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Elazığ'da partililerle buluşmasında, "İnşallah ülkemizi barışa barışa büyüteceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük ekonomisi barış ekonomisi olması lazım." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a gelen Sarıgül, partisinin il teşkilatı ile buluştu. Sarıgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramlarda bütün siyasi partilerin vatandaşlarla bir araya gelip sorun ve taleplerini dinlemesi gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Türkiye Değişim Partisi olarak bu bayramda bütün bölgeleri dolaştıklarını ifade eden Sarıgül, "Türkiye'nin yedi bölgesine gidiyoruz. İnşallah ülkemizi barışa barışa büyüteceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük ekonomisi barış ekonomisi olması lazım." diye konuştu.

"Parti olarak Ankara'ya büyük bir vatan sofrası kurmaya gittik. O vatan softasında herkesin karnı doysun istiyoruz. Herkes mutlu olsun istiyoruz. Kırılmış, dökülmüş çeşitli nedenlerle küstürülmüş kıyıda köşede kalmış binlerce yurttaşımızı vatan soframızda buluşturmayı arzu ediyoruz." diyen Sarıgül, Ankara'da parti olarak bir de demokrasi sofrası kuracaklarını aktardı. Sarıgül, "O demokrasi soframızda da her renkten her kültürden her inançtan bütün yurttaşlarımız kendi kültürlerini kendi inançlarını kendi görüş ve düşüncelerini saygı ve sevgi ile anlatacaklar." ifadesini kullandı.

İl ve ilçe kongrelerinin bütün hızı ile sürdüğünü ifade eden Sarıgül, ağustos sonu eylül başı itibarıyla büyük kurultayı gerçekleştireceklerini anlattı. Sarıgül, şunları kaydetti:

"Kurultayda ülkemiz için neler yapmak istediğimizi ülkenin yönetim modeli ile ilgili neler düşündüğümüzü ve büyük kurultayda gün batmayacak projemizi açıklayacağız. Bu projemiz ile inanıyorum ki sadece Türkiye'de değil demokratik dünyadaki bütün siyasi partiler gün batmayacak projemizi inşallah örnek alacak. Ankara'da 5D projelerimizi o büyük kurultayda açıklayacağız."

Sarıgül, daha sonra Köfteciler Sokak'ta esnaf ve halkla bir araya geldi, sorunları dinledi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partililerle buluştu
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partililerle buluştu
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partililerle buluştu
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partililerle buluştu
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partililerle buluştu
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partililerle buluştu
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partililerle buluştu
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partililerle buluştu
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partililerle buluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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