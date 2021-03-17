TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Edirne yolunda
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TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Edirne yolunda

17.03.2021 12:12 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:19
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Edirne yolunda

Trakya'nın kalbi Edirne'ye değişim için yola çıkan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Annelerin, babaların, gençlerimizin, esnafın yüzünü güldürmek, siyasete kalite getirmek, siyasete nezaket getirmek, siyasette sinkaflı konuşmaları yok etmek için yoldayım" dedi.

Trakya'nın kalbi Edirne'ye değişim için yola çıkan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Annelerin, babaların, gençlerimizin, esnafın yüzünü güldürmek, siyasete kalite getirmek, siyasete nezaket getirmek, siyasette sinkaflı konuşmaları yok etmek için yoldayım" dedi.

Edirne'ye gidecek olan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Mahmutbey Gişelerinde büyük bir coşkuyla karşılandı. Değişimi başlatmak için yola çıkan TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün Trakya yolculuğuna İstanbul'un birçok noktasında onlarca partili araçlarıyla eşlik etti. Sarıgül partililer tarafından davul ve zurna ile karşılandı. Partililerin coşkulu karşılaması havadan da görüntülendi.

"Ben bütün yurttaşlarımızın yüzünü güldürmek için yollardayım"

Edirne yolculuğu öncesinde açıklamalarda bulunan Sarıgül, "Osmanlı'ya yıllarca başkentlik yapmış Edirne'ye gidiyoruz. Atalarımızın, dedelerimizin, ecdadımızın büyük eser bıraktığı Edirne'ye gidiyoruz. Bütün Türkiye'yi kucaklamak istiyorum. Cumartesi günü Mardin ve Kilis'te olacağız. Ben bütün yurttaşlarımızın yüzünü güldürmek için yollardayım" dedi.

"Siyasete kalite getirmek için yoldayım"

Siyasi parti farkı gözetmeyeceğini söyleyen Sarıgül, "Bütün yurttaşlarımla beraber olacağım. Ötekisi olmayan bir anlayışla yollardayım. Bütün yurttaşlarımın yüzünün gülmesini istiyorum. Annelerin, babaların, gençlerimizin, esnafın yüzünü güldürmek, siyasete kalite getirmek, siyasete nezaket getirmek, siyasette sinkaflı konuşmaları yok etmek için yoldayım" diye konuştu. - İSTANBUL

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Edirne yolunda
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Edirne yolunda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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