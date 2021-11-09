TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ı ziyaret etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün DEVA Partisi Genel Merkezi'nde yaptıkları görüşmede ülke gündemi konuşuldu.

Görüşmede her iki lider de yaptıkları yurt içi gezilerinde halkın içinde bulunduğu geçim sıkıntısına yönelik tespitlerini paylaştılar.

"BİRÇOK ORTAK NOKTADA BİRLEŞMEKTEN MEMNUN OLDUM"

Mustafa Sarıgül, ziyaret sonrasında şunları söyledi:

"Türkiye'nin yeni bir enerjiye, yeni bir hayat sahasına, yeni bir çareye ve değişime ihtiyacı var. Demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla yerleşmesi için çok sesliliğe ihtiyaç var. Türkiye Değişim Partisi olarak siyasetin dilini ve yapılış şeklini değiştirmek üzere yola çıktık. DEVA Partisi ile bu konuda birçok ortak noktada birleştiğimizi görmekten memnun oldum.

"SİVİL BİR ANAYASA YAPMAMIZ LAZIM"

Tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü meclis ve bağımsız yargı partimizin ana görüşüdür. Demokratik parlamenter sisteme geçmemiz lazım. Sivil bir Anayasa yapmamız lazım. Bu anayasanın senin anayasan benim anayasam değil hepimizin Anayasası olması lazım. Seçim sisteminin her seçim döneminde değişmemesi,adil ve demokratik hale gelmesi lazım.

"EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY KURMAMIZ LAZIM"

Tüm siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin katıldığı tarafsız bir ekonomik ve sosyal konsey kurmamız lazım. Bu konseyin asgari ücret, hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı, emeklilerin durumu ile ilgili çalışmalar yapması lazım."

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