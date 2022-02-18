TDP Genel Başkan Yardımcısı Kamaşak, Bolu'da temaslarda bulundu

BOLU (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkan Yardımcısı Gülnur Kamaşak, Bolu'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Kamaşak, partisinin Bolu İl Başkanlığı tarafından kentte engelli bireylere yönelik eğitim veren özel bir eğitim kurumundaki programa katıldı.

Burada engelli vatandaşlarla bir araya gelen Kamaşak, onlarla sohbet etti.

Kamaşak, daha sonra Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı makamında ziyaret etti.???????