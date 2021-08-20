TDP Genel Başkan Yardımcısı Gülnur Kamaşak'dan Afyonkarahisar İl Başkanlığına ziyaret

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkan Yardımcısı Gülnur Kamaşak, partisinin Afyonkarahisar İl Başkanlığını ziyaret etti.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkan Yardımcısı Gülnur Kamaşak, partisinin Afyonkarahisar İl Başkanlığını ziyaret etti.

Kamaşak, ziyarette yaptığı açıklamada, TDP'nin bütün insanları kucaklayan bir kitle partisi olduğunu söyledi.

Genel Başkan Mustafa Sarıgül öncülüğünde Türkiye'de bir çok ilde teşkilatlandıklarını dile getiren Kamaşak, şöyle konuştu:

"Kurultayımızı da kısa sürede gerçekleştireceğiz. Teşkilatlarımızın kurulduğu il ve ilçe başkanlarımız büyük gayret ve özveriyle sahada çalışmalarını sürdürüyor. Afyonkarahisar'da da büyük bir ivme yakaladık. 26 Ağustos'ta da Genel Başkanımız Afyonkarahisar'a bir ziyaret edecek. Kocatepe'de güzel bir program düzenlenecek. Bizde, il başkanımızla buradaki programı istişare ettik."

TDP Afyonkarahisar İl Başkanı Kadir Uysal da Genel Başkan Yardımcısı Kamaşak'ın ziyaretlerinin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz